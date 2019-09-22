СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.18.

Анализ матча СКА — ЦСКА (23.09.2019)

Перед вторым «армейским дерби» в сезоне нельзя не сказать о календаре. СКА почему-то пришлось проводить спаренные матчи. Оба – на своём льду, но это слабое утешение. С момента окончания встречи с «Витязем» у клуба из Санкт-Петербурга будет ровно 24 часа до старта следующего поединка. Маловато будет.

При этом подмосковную команду нельзя назвать проходным соперником – на сегодня она единолично лидирует в Западной конференции. Восемь побед из девяти возможных, а единственная неудача случилась в Екатеринбурге. Теперь «Витязь» и «Автомобилист» делят первую строчку в «регулярке», набрав по 16 очков.

Потому ни о какой победе СКА на классе не могло быть и речи. У «армейцев» вышли все сильнейшие, но это не помогло. Инициатива и серьёзное количество остроты результата не принесли: Илья Ежов много выручал, а его партнёры выжимали максимум из имевшихся моментов и ошибок соперника.

В результате хозяева перебросали лидера Запада в два с лишним раза (51:23) и уступили со счётом 2:4. У «Витязя» не получилось разве что реализовать «5 на 3» в дебюте третьего периода, в остальном эффективность атаки зашкаливала. Две шайбы в большинстве, точный бросок Евгения Монса с острейшего угла и гол в пустые ворота – ничего лишнего.

Пётр Кочетков смотрелся не лучшим образом и был заменён после третьей пропущенной шайбы, так что в дерби с первых минут наверняка выйдет Алексей Мельничук. Но дело не в этом. СКА и так испытывает определённые игровые проблемы, уступает ЦСКА по составу, а тут ещё и проведёт второй интенсивный матч за сутки.

Москвичи, напротив, не выходили на лёд с 19 сентября, когда спокойно разгромили «Адмирал» (4:0). Трое суток на отдых – идеальный расклад: для восстановления вполне достаточно, но и «заржаветь» игроки никак не успеют. Так что тут всё в руках гостей: если сыграют на своём уровне, то наверняка победят.

Основной шанс СКА зацепиться – ограничиться минимумом удалений и не дать сопернику быстро получить преимущество. С защитой у петербуржцев дела обстоят неплохо, а Алексей Кудашов наверняка попросит хоккеистов провести дебют с максимальной концентрацией. Возьмём «гол в первые 11 минут – нет» за 1.97.

Преимущество подопечных Игоря Никитина в свежести наверняка проявится ближе к концовке, так что гол ЦСКА в третьем периоде за 1.76 достоин внимания. П2 с учётом ОТ за 1.71 – по вкусу. ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

СКА и так уступает ЦСКА по составу, а тут ещё и проведёт второй интенсивный матч за сутки. Москвичи, напротив, не выходили на лёд с 19 сентября, когда разгромили «Адмирал» (4:0). Трое суток на отдых – идеальный расклад: для восстановления вполне достаточно, но и «заржаветь» игроки никак не успеют. Так что тут всё в руках гостей: если сыграют на своём уровне, то наверняка победят.

Ставка №1: гол в первые 11 минут – нет за 1.97.

Ставка №2: гол ЦСКА в третьем периоде за 1.76.

Ставка №3: победа ЦСКА с учётом ОТ за 1.71.