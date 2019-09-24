«Интер» — «Лацио». Прогноз: Индзаги устроит проверку лидеру чемпионата Италии

25 сентября в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч пятого тура чемпионата Италии между «Интером» и «Лацио». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу нерадзурри можно с коэффициентом 2.06.

Анализ матча «Интер М» — «Лацио» (25.09.2019)

«Интер» восхитительно начал сезон, одержав четыре победы в чемпионате Италии подряд с общим счётом 9:1. И единолично возглавил турнирную таблицу. Единственная осечка случилась в домашнем матче Лиги чемпионов со «Славией», там пришлось довольствоваться ничьей 1:1, хотя в концовке Ромелу Лукаку не забил с убойной позиции.



Правда, нужно сразу же сделать пометку – календарь оказался весьма щадящим, настоящей проверки у команды ещё не было. Победы одержаны над «Лечче» (4:0), «Кальяри» (2:1), «Удинезе» (1:0) и «Миланом» (2:0). При этом две из них получились очень натужными, хотя в двух матчах «нерадзурри» получали численное преимущество.

Амбиции «Лечче», «Кальяри» и «Удинезе» ни у кого не вызывают иллюзий, а «Милан» обладает громким именем, однако по уровню состава и качеству игры на данном этапе гораздо ближе к середнякам. Всё это можно подытожить одним фактом: все соперники миланцев на сегодня находятся за пределами топ-8 таблицы. «Удинезе» с «Лечче» вообще обосновались на дне.



«Лацио» тоже столкнулся с проблемами на старте чемпионата. Впрочем, очевидно, что такого оппонента у «Интера» ещё не было. В четырёх турах римляне набрали семь очков – этого вполне достаточно для места в топ-5. При этом они имеют полное право сетовать на определённое невезение.



Обе победы получились полностью справедливыми – «Сампдория» (3:0) и «Парма» (2:0) уступили по всем статьям. Со СПАЛом можно было рассчитывать как минимум на ничью: подопечные Симоне Индзаги создали больше моментов и владели инициативой, но слабая реализация, попадание в каркас ворот и пропущенный на 92-й минуте мяч оставили их с пустыми руками (1:2).



Дерби с «Ромой» закончилось вничью (1:1), хотя даже по статистике видно, что «партенопейцы» могли претендовать на победу: 17-8 по ударам, 8:4 по попаданиям в створ, 4:2 по штангам и перекладинам, 8:4 по угловым. В общем, лидера чемпионата Италии наконец-то ждёт достойная проверка.



«Лацио» всегда старается играть в атаку, а вертикальный футбол и прессинг только добавляет соперникам трудностей. «Интер» сейчас уязвим к давлению, матч со «Славией» в Лиге чемпионов это показал – чехи за счёт прессинга долго не позволяли фавориту нащупать ритм и забрать центр поля.



Конте наверняка постарается начать максимально аккуратно, так что «гол в первые 27 минут – нет» за 2.26 смотрится интересно. Запас индивидуального мастерства и поддержка трибун должны помочь «нерадзурри» раскочегариться ближе к середине и выжать максимум из очень тяжёлой игры. А она непременно окажется именно такой.



Также стоит рассмотреть П2 по угловым с форой «+1,5» за 2.25, римляне редко имеют проблемы с корнерами из-за смелого стиля игры. Линия на исход кажется ровной: «Интер» посильнее и логично идёт фаворитом, но на фоне крепкого противника только приступивший к работе Конте наверняка столкнётся с трудностями.



Кроме того, статистика говорит в пользу гостей. В семи последних выездных матчах с «Интером» они уступили лишь один раз. Так что любители рисковать могут сыграть по коэффициенту и взять ничью за 3.62.

Ставки на матч «Интер М» — «Лацио»

«Лацио» всегда старается играть в атаку, а вертикальный футбол и прессинг только добавляет соперникам трудностей. «Интер» сейчас уязвим к давлению, матч со «Славией» в Лиге чемпионов это показал. Конте наверняка постарается начать максимально аккуратно, так что «гол в первые 27 минут – нет» за 2.26 смотрится интересно.



Ставка №1: гол в первые 27 минут – нет за 2.26.



Ставка №2: победа «Лацио» по угловым с форой «+1,5» за 2.25.