«Хетафе» — «Барселона». Прогноз: тер Штеген продолжит вынимать мячи из сетки

28 сентября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче седьмого тура Примеры «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе». Букмекеры испытывают сдержанный оптимизм в отношении гостей. Поставить на победу сине-гранатовых эксперты предлагают за 1.86. Виктория «городских» оценивается аналитиками коэффициентом 4.9.

Прогноз матча «Хетафе» — «Барселона» (28.09.2019)

«Барселона» после пары неудачных поединков сумела взять три очка дома с «Вильярреалом», но болельщиков сине-гранатовых огорчило другое событие. Месси снова получил травму и отыграл лишь тайм во вторник. У Эрнесто Вальверде положение критическое, да и у самого клуба дела идут ненамного лучше. Каталонцы уже отстают в Примере от «Реала» и «Атлетико», притом что обе мадридские команды ещё сами не вышли на проектную мощность.

Ближайшим соперником «Барселоны» станет «Хетафе», который с довольно скромным составом выдаёт приличные результаты. Команда Пепе Бордаласа уступила в первом туре «Атлетико» на выезде, зато теперь имеет в активе серию без поражений из шести поединков. «Городские» успешно стартовали в Лиге Европы, отыгрались с 1:3 в гостях у «Валенсии», а до этого отгрузили четыре мяча «Мальорке».

Сине-гранатовые докатились до того, что букмекеры предлагают поставить на победу каталонцев за 1.86. Во времена Гвардиолы или трио Месси – Неймар – Суарес эксперты дали бы в лучшем случае коэффициент 1.33 на викторию «Барселоны» против «Хетафе», но расклад сил существенно изменился. Коллектив Эрнесто Вальверде способен за счёт превосходства в индивидуальном мастерстве добиться успеха, однако мы предпочтём другой вариант.

За 1.87 логичнее проверить классическую ставку на гол в исполнении обеих команд. В пяти последних матчах в Примере у «Хетафе» следующие результаты: 1:1 с «Атлетиком», «Алавесом» и «Бетисом», 4:2 с «Мальоркой» и 3:3 с «Валенсией». Парни Пепе Бордаласа всё никак не могут сыграть на ноль, однако и сами не забывают поражать чужие ворота. «Городские» не сумели забить только грозному мадридскому «Атлетико» на его поле.

У «Барселоны» также не всё гладко. Сине-гранатовые пропустили во всех шести матчах Примеры нынешнего сезона, а в двух поединках остались на голодном пайке со своим звёздным нападением. На данный момент выбор в пользу гола соперника каталонцев в чемпионате Испании выглядит статистически идеально. С другой стороны, Гризманн и Суарес даже без Месси обязаны заковырять хотя бы один мяч.

Для команды Эрнесто Вальверде предстоящий поединок станет пятым за 15 дней, а для «Хетафе» и вовсе за 14. Если учесть, что у «городских» короткая «скамейка», то хозяева вряд ли смогут перебегать даже хандрящую «Барселону». А вот потеря концентрации в исполнении футболистов обеих команд выглядит неизбежной. В столь сумасшедшем графике невероятно сложно выступать без ошибок.

История личных встреч также нам благоволит. В двух последних сезонах на «Колисеум Альфонсо Перес» сине-гранатовые побеждали «Хетафе» со счётом 2:1. «Городские» не могут одолеть «Барселону» на протяжении 15 матчей подряд. Нынешнее состояние каталонцев отлично подходит для парней Пепе Бордаласа, чтобы завершить столь неприятную серию. Однако и коллектив Эрнесто Вальверде планирует взять три очка. Ожидаем напряжённую битву.

Ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

В пяти последних матчах в Примере «Хетафе» обязательно и поражал чужие ворота, и пропускал сам. «Барселона» во внутреннем первенстве позволяла соперникам огорчать тер Штегена во всех шести турах. На наш взгляд, за 1.87 следует поставить на гол в исполнении обеих команд. В двух прошлых поединках на «Колисеум Альфонсо Перес» команды обменивались точными выстрелами.

Ставка: обе забьют за 1.87.

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