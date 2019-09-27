«Ростов» — «Динамо». Прогноз: Карпин и Хохлов минимизируют риск

28 сентября на стадионе «Ростов Арена» в матче 11-го тура РПЛ команда Валерия Карпина примет «Динамо». По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов на победу. Поставить на жёлто-синих эксперты предлагают за 2.16. Триумф коллектива Дмитрия Хохлова оценивается букмекерами коэффициентом 3.62.

Прогноз матча «Ростов» — «Динамо» (28.09.2019)

После целой серии увлекательных поединков в рамке Кубка России поклонники отечественного футбола снова обращают свой взор на старую добрую РПЛ. В одном из самых любопытных поединков десятого тура сойдутся «Ростов» и «Динамо». Если учесть бюджет клубов, трансферные затраты и стоимость составов, то у бело-голубых должно быть в два раза больше очков, чем у команды Валерия Карпина, а в реальности картина полностью противоположная.



В восьми последних официальных матчах у коллектива Дмитрия Хохлова в активе только одна победа. На указанном отрезке «Динамо» уступало не только грандам «Зениту» и «Локомотиву», но ещё и «Сочи», а также «Лучу» в Кубке России. Кроме того, бело-голубые скатали три нулевых ничьих со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Уфой». Переезд на новый стадион внушал болельщикам и руководителям оптимизм, однако первая часть сезона пока получается провальной.



«Ростов» также проводил гостевой матч в Кубке России. Команда Валерия Карпина одолела «Мордовию» со счётом 2:0, но до этого там же в Саранске уступила «Тамбову» 1:2 в десятом туре РПЛ. Жёлто-синие продолжают находиться в группе лидеров, однако допускать осечки сродни поражению от главного аутсайдера лиги больше нельзя.



Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «Ростов», что вполне логично. За хозяев говорит преимущество своего поля, удобный с точки зрения логистики календарь, да и положение команд в турнирной таблице чётко отражает прошедшие достижения клубов. Несмотря на все проблемы «Динамо», эксперты не сбрасывают со счетов гостей. Имена футболистов по-прежнему оказывают серьёзное влияние на специалистов.



Подбор исполнителей у бело-голубых действительно впечатляет. По уровню таланта гости существенно превосходят «Ростов». С другой стороны, у жёлто-синих есть поставленная игра, лучший бомбардир лиги и поддержка трибун. Рука так и тянется взять викторию коллектива Валерия Карпина за 2.16, но более прагматично выглядит ставка на отсутствие голов хотя бы от одной из команд за 1.81.



Пока «Ростов» побеждал, на чрезмерно весёлый футбол самобытного коллектива многие закрывали глаза. Однако, один факт не может удовлетворять болельщиков жёлто-синих: из топ-12 РПЛ на данный момент больше парней Валерия Карпина пропустил только «Урал». Поражение от «Тамбова» должно стать холодным душем для Шомуродова и компании.



В высшем дивизионе российского футбола невозможно добиваться высоких результатов, полагаясь исключительно на атакующие действия. Разумеется, в нападении должен быть полный порядок, но не во вред обороне. Валерий Карпин наверняка внесёт соответствующие коррективы, и в субботу мы увидим надёжный и сконцентрированный «Ростов».



У «Динамо» проблема иного характера. Дмитрий Хохлов поставил команде относительно приличную оборону, вот только забивать некому, и даже новые приобретения пока не выводят атаку московского клуба на качественно иной уровень. В нынешнем сезоне бело-голубые провели 11 официальных матчей, и только в трёх из них дело доходило до обмена ударами. Статистика красноречива.

Дома «Ростов» постарается сыграть в свой фирменный футбол, но хозяева должны учитывать исполнительский уровень мастерства у соперника. «Динамо» испытывает проблемы в позиционном нападении, однако, если бело-голубым дать возможность разбежаться, то голы придут. Жёлто-синие минимизируют шансы соперника на открытом пространстве, а команда Дмитрия Хохлова постарается в первую очередь не пропустить.

Ставка на матч «Ростов» — «Динамо»

По итогам пяти последних очных противостояний «Ростова» и «Динамо» как минимум одной из команд не удавалось отличиться. У бело-голубых огромные проблемы с созиданием, а коллективу Валерия Карпина необходимо улучшать игру в обороне. За коэффициент 1.81 мы проверим классический вариант обе забьют – нет. Цена победы слишком высока. Соперники предпочтут минимизировать риск.



Ставка: хотя бы одна не забьёт за 1.81



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».