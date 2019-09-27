«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «горожане» не заметят оборону «ирисок»

«Эвертон» пропускает по 2-3 гола от середняков и аутсайдеров. Агуэро и компания повеселятся на славу.

28 сентября на стадионе «Гудисон Парк» в матче седьмого тура АПЛ «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити». Эксперты не сомневаются в успехе команды Хосепа Гвардиолы и предлагают поставить на «горожан» за 1.31. Победа «ирисок» доступна в букмекерских конторах за коэффициент 10.0.

Прогноз матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» (28.09.2019)

«Манчестер Сити» пришёл в себя после досадной осечки с «Норвичем» и занялся любимым делом – разгромом соперников. После необязательной потери очков в АПЛ «горожане» разгромили «Шахтёр» и «Престон» со счётом 3:0, а к победе 8:0 над «Уотфордом» даже цензурных слов сходу не подобрать.

Коллектив Хосепа Гвардиолы отстаёт от «Ливерпуля» уже на пять баллов. Главным приоритетом для «Манчестер Сити» остаётся триумф в Лиге чемпионов, но команда, чей состав по стоимости уже прилично перевалил за миллиард евро, обязана претендовать на победу во всех турнирах. Ближайшим соперником «горожан» станет непредсказуемый «Эвертон».

«Ириски» уже который сезон пытаются выйти хотя бы на один уровень с «Арсеналом», однако каждый раз перспективную организацию что-то подводит. По именам, инфраструктуре и финансовым возможностям «Эвертон» мог бы стабильно выступать в Лиге чемпионов, если бы находился в любом другом чемпионате. С другой стороны, клуб не получал бы огромные доходы от телевизионных прав и спонсоров.

Оборона команды Марку Силвы в трёх последних турах АПЛ – это настоящая катастрофа. «Эвертон» пропустил по два гола от «Вулверхэмптона» и «Шеффилд Юнайтед», а также три мяча от «Борнмута». Если Пикфорда на постоянной основе пробивают клубы с достаточно посредственным нападением, то чего ожидать от противостояния с «Манчестер Сити»?

За коэффициент 2.06 мы возьмём индивидуальный тотал гостей больше 2,5. Проверять фору на «горожан» рискованно, так как у Гвардиолы практически каждый футболист защитной линии готов сделать необъяснимый ляп. Зато с атакой у «Манчестер Сити» полный порядок. В шести официальных поединках из восьми в нынешнем сезоне Агуэро и компания отгружали соперникам не меньше трёх мячей.

Оба поединка, когда «Манчестер Сити» ограничивался двумя голами, стали воплощением сумасшедшего везения соперников «горожан». В подавляющем большинстве случаев коллектив Хосепа Гвардиолы создаёт огромное количество моментов, а лимит удачных рикошетов и нелогичных промахов оппоненты действующего чемпиона АПЛ на ближайшее время исчерпали. «Эвертон» получит по полной программе.

Ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

В трёх последних турах в АПЛ «Эвертон» пропустил по два гола от «Вулверхэмптона» и «Шеффилд Юнайтед», а также три мяча от «Борнмута». За коэффициент 2.06 мы поставим на индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2,5. У «горожан» одно из лучших нападений мира, способное разорвать даже надёжную оборону, а с посредственной защитой коллектив Хосепа Гвардиолы обычно доводит дело до разгрома.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.06.

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