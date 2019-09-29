Сербия – Словения. Прогноз: скучного финала не будет

29 сентября завершится волейбольный Евро-2019. В решающем матче встретятся сборные Сербии и Словении. Встреча начнется в 18:30 мск.

Анализ матча Сербия – Словения (29.09.2019)

Да, состав финальной пары до начала чемпионата Европы не мог предсказать никто. В случае с сербами еще предсказывали возможность финала, но словенцев в решающем поединке не видел никто! А они в Париже будут играть за золото.



Сборная Словении перед финалом лишилась весомого козыря в лице своих поклонников. Будем честны, вряд ли из Любляны кто-то приехал. Может быть, какие-то единичные случаи веры в команду и есть, но это вряд ли система. Впрочем, такая же ситуация и у Сербии. Но команда Слободана Ковача меньше зависит от поддержки. Зал же, скорее всего, будет за Словению. За сенсацию. Но с атмосферой в «Стожице» «Берси» не сравнить.

Встречаются команды-антиподы. Словенцы здорово подают весь турнир, сербы плохо принимают. У Словении выпадает диагональный, у Сербии же, наоборот, диагональ – самое сильное звено.



У словенцев на восстановление был лишний день, но этот день они потратили на перелет. Сербы же получили 1,5 суток после матча с Францией, зато они уже провели в этом зале один матч, какие-никакие ориентиры есть. Зал непростой, мы видели в полуфинале Франция – Сербия, что и те, и другие несколько раз заступали при подаче.



Перед Альберто Джулиани стоит дилемма с основным диагональным. Гаспарини опытнее и лучше подает, но в атаке по турниру дела у него совсем не клеятся. Штерн не так остр на подаче, у него нет такого авторитета в команде. Многое будет зависеть и от приема. Сербы тоже могут отодвинуть соперника от сетки, а как работает их блок на высоких мячах – мы видели в игре с Францией.



Но и у Сербии есть свои проблемы. Слишком много зависит от пары Атанасьевич – Ковачевич. Связующий Никола Йовович – далеко не топовый игрок. Из категории «укротитель нападающих». Маловато заигрывают центров, но это идет от плохого приема.



Есть беда и со вторым доигровщиком. Слободан Ковач остановился на Неманье Петриче в этом качестве, но экс-игрок «Белогорья» проседает в атаке. С другой стороны, именно его подачи в пятом сете против Франции сделали преимущество сербам на тай-брейке.



Сербы опытнее, сербы более титулованные, но Словения творит сказку на этом турнире. Мы вправе ждать интересного финала. Шансов в котором чуть больше все же у Сербии.

Ставки на матч Сербия – Словения (29.09.2019)

Сборная Сербии – фаворит матча, и, в принципе, коэффициент 1.51 уже заслуживает внимания. Хотя бы для того, чтобы воткнуть его в экспресс или сделать небольшую одиночную ставку.



Но с командами, более менее близкими по уровню, сербы здесь играли не меньше 4 сетов. Блицкрига от Словении здесь тоже ждать не приходится, атмосфера в зале будет крутой, но не уничтожающей соперника. Поэтому здесь стоит присмотреться к ставкам на тотал больше. ТБ 184.5 очка за 1.93 – неплохой вариант. Нас ждет интересный финал, пусть даже в нем и сыграют команды, которых не ждали.



Ставка №1: ТБ 184.5 очка за 1.93.



Ставка№2: победа Сербии за 1.51.



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