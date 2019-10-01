«Барселона» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет по-итальянски

2 октября на легендарном стадионе «Камп Ноу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет миланский «Интер». Букмекеры ожидают результативный поединок и викторию каталонцев. Поставить на Лионеля Месси и компанию в конторах можно за 1.63. Победа чёрно-синих оценена экспертами коэффициентом 5.5. Тотал больше 2,5 доступен за 1.62.

Прогноз матча «Барселона» — «Интер» (02.10.2019)

«Барселона» постепенно приходит в себя после неудачного старта в Примере. В двух последних поединках сине-гранатовые набрали шесть очков и отстают в турнирной таблице от «Реала» лишь на два балла. В Лиге чемпионов у каталонцев пока всё в порядке с результатом. Выездная ничья в Дортмунде – это очень прилично, но Эрнесто Вальверде продолжают критиковать, а Месси всё ещё далёк от оптимальных кондиций.



Положение «Интера» нельзя назвать однозначным. Потрясающий отрезок в Серии А из шести побед омрачён домашними 1:1 со «Славией» в главном клубном турнире Старого Света. Учитывая состав группы F, чёрно-синие были обязаны набирать дома три очка с аутсайдером квартета. Антонио Конте сам загнал себя в непростую ситуацию, теперь от итальянца требуется, если не чудо, то хотя бы сенсация со знаком плюс.



Неожиданным эксперты признают любой результат, кроме победы хозяев. В букмекерских конторах на викторию «Барселоны» установлен скромный коэффициент 1.63, однако лезть в классический исход мы не станем. Чёрно-синие способны набрать очки, ведь у каталонцев хватает своих проблем, но Антонио Конте за прошлые годы своей карьеры так и не добился ничего серьёзного в Лиге чемпионов.



Линия относительно общей результативности также вызывает вопросы. Да, в любом матче с участием «Барселоны» есть шанс увидеть 5-7 голов, но каталонцам желательно не пропускать первыми, иначе соперник выставит автобус. Интересно выглядит общий тотал меньше 3 за 1.81 с возможностью возврата, однако и здесь всё может перевернуться с ног на голову в любую минуту. Хотя «Интер» наверняка будет осторожничать и постарается не дать игре раскачаться.



Изучив различные статистические предложения аналитиков, мы решили остановить свой выбор на индивидуальном тотале угловых чёрно-синих меньше 3,5 за вкусный коэффициент 2.13. Несмотря на проблемы «Барселоны» на старте нынешнего сезона, команду Эрнесто Вальверде опасаются даже на самом высоком уровне. Персонально каталонцы невероятно сильны и талантливы, поэтому «Интер» не станет ввязываться в открытый бой.



Антонио Конте выставит свои традиционные 3-5-2, которые превратятся в 5-3-2. На обоих флангах у «Интера» будет формально по одному исполнителю сосредоточенных в основном на оборонительной работе. Свои атаки гости постараются развивать кратчайшим путём через центр, поэтому большое количество стандартов у ворот «Барселоны» ожидать не приходится.

Дортмундская «Боруссия» на своём поле исполнила лишь три угловых в поединке с каталонцами. «Интер» дома против «Славии» подал только два корнера. Статистика красноречива. Выйдет Месси или нет – хозяева в любом случае возьмут под контроль центр поля. Конте отдаст инициативу и попробует добыть очки в фирменном итальянском стиле.

Ставка на матч «Барселона» — «Интер»

«Интер» не рискнёт играть с «Барселоной» в открытый футбол. Чёрно-синие откажутся от контроля и постараются ловить свои шансы в контратаках. Хозяева завладеют мячом и минимизируют количество стандартов у собственных ворот. За коэффициент 2.13 мы проверим индивидуальный тотал угловых команды Антонио Конте меньше 3,5. Со «Славией» Лукаку и компания соорудили только два угловых.



Ставка: индивидуальный тотал угловых «Интера» меньше 3,5 за 2.13.



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