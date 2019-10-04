«Оренбург» — «Динамо». Прогноз: Хохлов продолжит погружение на дно

5 октября на стадионе «Газовик» в матче 12-го тура РПЛ «Оренбург» примет московское «Динамо». По мнению экспертов, шансы обоих коллективов на победу практически равны. Поставить на парней Владимир Федотова эксперты предлагают за 2.77. Триумф бело-голубых оценивается букмекерами коэффициентом 2.68.

Прогноз матча «Оренбург» — «Динамо» (05.10.2019)

После не самой удачной для российских клубов еврокубковой недели настало время возвращаться в родную РПЛ. Субботние поединки мало кого впечатлят своей вывеской, но противостояние «Оренбурга» и «Динамо» стоит особняком. Команда Владимир Федотова желает закрепиться в середняках лиги, а бело-голубые мечтают о попадании в топ-5, однако пока оба коллектива далеки от желаемых результатов.



Тем не менее стоит отдать должное «Оренбургу». Деспотович и компания набрали девять очков в четырёх последних турах и покинули зону вылета. При этом парни Владимира Федотова одолели достаточно приличных соперников: «Рубин», «Уфу» и «Спартак». Приятная серия – это уже хорошо, но проблемы в обороне всё ещё тревожат провинциальный клуб.

«Динамо» сейчас находится в игровой и психологической яме. В рамках РПЛ в четырёх последних турах у бело-голубых ничьи с «Крыльями Советов» и «Уфой», а также поражения от «Сочи» и «Ростова». Календарь позволял заметно улучшить положение в турнирной таблице, однако Дмитрий Хохлов до сих пор не поставил команде узнаваемый стиль.



С точки зрения результативности в ближайшем матче намечается интересный сюжет. Вторая с конца оборона сойдётся с одной из худших атак лиги. «Оренбург» пропустил во всех поединках нынешнего сезона РПЛ, но сейчас у коллектива Владимира Федотова отличная возможность прервать неприятную тенденцию. За коэффициент 1.91 мы рискнём проверить индивидуальный тотал «Динамо» меньше 1.



На наш взгляд, лезть в классический исход не стоит. Хозяева способны выиграть, однако мы не будем исключать 0:0 или 1:1. При выбранной ставке риск потери средств сводится к минимуму, так как у «Динамо» колоссальные проблемы с созиданием, особенно на выезде. В пяти гостевых встречах сине-бело-голубые в сумме забили лишь три мяча, что отражает текущее положение дел в команде Дмитрия Хохлова.



Да, статистика «Оренбурга» намекает на то, что хозяева обязательно пропустят, но даже посредственная оборона парней Владимира Федотова вызывает больше доверия, чем разрозненное нападение «Динамо». Тренерское кресло под Хохловым уже шатается, у наставника не осталось времени на построение игры. В таких случаях результат достигается только за счёт бойцовских качеств и исполнительского мастерства.



Захотят ли купленные летом футболисты «Динамо» биться за Хохлова? Хильемарк, Н’Жье, Филипп и Нойштедтер начинали прошлый матч на скамейке запасных, что не добавляет новичкам оптимизма. Если наставник бело-голубых не успел привести команду в чувство, то набравший ход «Оренбург» не позволит ничего создать нападению гостей.

Ставка на матч «Оренбург» — «Динамо»

В пяти выездных матчах нынешнего сезона в РПЛ «Динамо» отличилось лишь трижды. За коэффициент 1.91 мы проверим индивидуальный тотал бело-голубых меньше 1. Да, «Оренбург» ещё ни разу не сыграл на ноль, но команда Владимира Федотова набрала приличный ход и при поддержке своих трибун даст бой москвичам.



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» меньше 1 за 1.91.



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