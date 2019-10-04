«Ливерпуль» — «Лестер Сити». Прогноз: Роджерс перегорит на «Энфилде»

5 октября на легендарном стадионе «Энфилд» в центральном матче восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер Сити». Букмекеры не сомневаются в победе хозяев и предлагают поставить на красных за 1.46. Виктория «лис» оценивается экспертами коэффициентом 7.5. Отметим, что аналитики ожидают результативный поединок. Тотал больше 2,5 идёт в конторах за 1.66.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Лестер Сити» (05.10.2019)

На минувшей неделе в Лиге чемпионов «Ливерпуль» выдал один из самых странных матчей тура. Красные разносили дома «Зальцбург» 3:0, но потом расслабились, что недопустимо в играх с весёлой и задорной австрийской командой. В итоге коллектив Юргена Клоппа получил трёшку в свои ворота, однако Салах принёс победу действующему обладателю трофея.



В АПЛ у «Ливерпуля» потрясающая серия. Красные штампуют одну победу за другой, а главный конкурент уже умудрился потерять пять очков. Ближайший соперник парней Юргена Клоппа на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, поэтому встреча должна получиться невероятно интересной. Добавит интриги и фигура главного тренера гостей.

Брендан Роджерс в своё время мог войти в историю, принеся красным титул АПЛ впервые за долгие годы, но английскому специалисту самую малость не хватило до выдающегося достижения. Интересно с какими чувствами главный тренер «Лестер Сити» подходит к предстоящему поединку, и как его встретят фанаты хозяев.



У самих «лис» в нынешнем сезоне потрясающие результаты, хотя календарь уже подсунул Варди и компании нескольких признанных грандов АПЛ. «Лестер» в гостях сыграл вничью с «Челси» 1:1, уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» 0:1, зато дома одолел «Тоттенхэм» 2:1. Пока Брендан Роджерс со своей работой справляется на отлично, но впереди соперник, который не прощает ошибок.



Букмекеры, разумеется, отдают предпочтение хозяевам. У «Ливерпуля» семь побед подряд в АПЛ, поэтому вполне логично, что красные считаются фаворитом с запасом. Чистая виктория парней Юргена Клоппа идёт за скромный коэффициент 1.46, а фора «-1» доступна за более приличные 1.72. Любители риска могут проверить и гандикап «-1,5» на Салаха и компанию, но мы остановимся на прагматичном варианте с возможностью возврата.



Согласитесь, выигрывать постоянно невозможно. «Ливерпуль» способен избежать длительный спад, однако потери очков на дистанции неизбежны. В Лиге чемпионов у красных уже было поражение от «Наполи» и минимальная победа над «Зальцбургом». В АПЛ парни Юргена Клоппа еле-еле дожали «Шеффилд Юнайтед» в прошлом туре. Когда-то осечка во внутреннем первенстве случится, но энергия «Энфилда» поможет хозяевам снова набрать три очка.



Брендан Роджерс не так давно трудился на посту главного тренера «Ливерпуля», однако, кажется, что прошла уже целая эпоха. Джеррард теперь тренер, Стерлинг бегает за «Манчестер Сити», Суарес и Коутиньо принадлежат «Барселоне», а Старридж рубится в Лиге Европы за «Трабзонспор». Вряд ли опыт работы тренером красных как-то поможет британскому специалисту в подготовке к ближайшему поединку. Наоборот, есть шанс перегореть и не справиться с волнением.



«Ливерпуль» не показал свой максимум в среду против «Зальцбурга». Красные сохранили достаточно сил, да и второй матч подряд на родном стадионе пойдёт команде Юргена Клоппа на пользу. В прошлом сезоне «Лестер» сыграл вничью на «Энфилде», и именно двух очков в итоге не хватило Салаху и компании для чемпионства в Англии. Напрашивается реванш.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити»

В рамках АПЛ у «Ливерпуля» семь побед подряд, поэтому за коэффициент 1.72 мы проверим фору «-1» на хозяев. Минимальная виктория красных гарантирует нам возврат средств, а успех с запасом принесёт прибыль. «Лестер» в нынешнем сезоне хорош, но против одного из лучших клубов Европы на выезде необходимо нечто большее.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-1» за 1.72.



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