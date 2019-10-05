«Интер» — «Ювентус». Прогноз: Рокки назначит пенальти в дерби Италии

6 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч седьмого тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.69.

Анализ матча «Интер М» — «Ювентус (06.10.2019)

Главный матч выходных во всём европейском футболе, в котором сойдутся лидеры чемпионата Италии. «Интер» одержал шесть побед в шести турах и единолично возглавляет турнирную таблицу, а «Ювентус» возглавляет погоню с 16 очками. Единственная осечка случилась во Флоренции (0:0).



У туринцев имелось больше времени на отдых. Свою встречу в Лиге чемпионов они провели на сутки раньше, разбив в родных стенах «Байер» (3:0). Немецкий клуб, славящийся агрессивным футболом и высоким прессингом, на фоне соперника выглядел жалко. Достаточно взглянуть на статистику ударов в створ (7:0).



А вот «Интеру» поберечь силы явно не удалось. В среду нерадзурри на «Камп Ноу» встречались с «Барселоной», совсем немного не дотянув до ничьей (1:2). То есть у них было не только на сутки меньше для восстановления, но и маленький бонус в виде последующего перелёта из Испании в Италию. Пожалуй, подопечные Маурицио Сарри должны быть посвежее.



Миланцы приятно удивляют качественным футболом в топ-матчах. Они уже успели уничтожить «Милан». Пусть не по счёту (2:0), но по содержанию. Если б не слабая реализация и несколько спасений Джанлуиджи Доннаруммы, дерби превратилось бы в форменное унижение.



И если в случае с «Миланом» нужно делать скидку на ужасное состоянии россонери, то «Барселона» на «Камп Ноу» со здоровым Месси – это топ-клуб при любых раскладах. Даже несмотря на все проблемы в начале сезона, справедливую критику Вальверде и частые привозы. Однако в Каталонии «Интер» выглядел крайне достойно.



Строго говоря, игра выдалась равной. Итальянцы открыли счёт и имели несколько отличных возможностей довести дело до 2:0. В итоге всё решило высочайшее индивидуальное мастерство Лионеля Месси и Луиса Суареса, хотя непосредственно по общему впечатлению и организованности гости как минимум не уступили.



Ключевой вопрос теперь – хватит ли у них сил и эмоций на второй матч с высочайшей интенсивностью за короткий срок. Статистика на стороне лидера Серии А: в пяти предыдущих встречах на «Сан-Сиро» «Ювентус» выиграл всего раз, а сам «Интер» 7 из 8 последних очных противостояний в Серии А на своём поле непременно забивал.

Но есть сомнения. Алексис Санчес точно не сыграет из-за дисквалификации, а Ромелу Лукаку пропустил матч с «Барселоной» из-за проблем с мышцами и только вернулся в строй. С учётом этих проблем, лишнего дня отдыха гостей и мощнейшей игры «Юве» против «Байера», возьмём П2 с нулевой форой за 2.02.



Также стоит проверить пенальти за 2.30. Судить будет Джанлука Рокки, в 20 предыдущих матчах чемпионата Италии он указывал на «точку» 12 раз. Этот вариант гораздо любопытнее, чем верх по жёлтым карточкам: даже ТБ 5,5 «горчичника идёт за скромный коэффициент 1.67.

Ставки на матч «Интер М» — «Ювентус»

У туринцев имелось больше времени на отдых, свою встречу в Лиге чемпионов они провели на сутки раньше. «Интеру» точно не поможет Алексис, а состояние Лукаку вызывает вопросы. Пожалуй, продлить победную серию хозяевам будет сложно. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.02.



Ставка №1: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.02.



Ставка №2: пенальти за 2.30.



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