СКА — «Спартак». Прогноз: Знарок напомнит бывшей команде о себе

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча СКА — «Спартак» (07.10.2019)

У «Спартака» тяжелейший календарь и минимальные возможности для ротации, зато результаты определённо идут в гору. В шести предыдущих матчах одержано четыре победы, благодаря которым удалось не выпасть из зоны плей-офф. На данный момент команда занимает седьмое место на Западе с 15 очками.



Единственный однозначный провал случился в дерби с ЦСКА (3:9), хотя и там всё было не так ужасно, как может показаться по счёту. Вплоть до середины второго периода на табло горела ничья, а дальше у «армейцев» стало залетать абсолютно всё. Красно-белых это не оправдывает, но такие вечера случаются у всех.



А остальные пять встреч получились хорошими. Поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) стало возможным благодаря ошибке Павла Хомченко, стартовые 40 минут уфимцы провели даже чуть похуже. Ну а все остальные поединки москвичи выиграли, причём у крайне достойных оппонентов.



Дважды досталось «Автомобилисту» (4:2 и 1:0), затем случился шикарный камбэк в Балашихе, где «Авангард» вёл 3:1 после 45 минут и уступил по буллитам. Напоследок подопечные Олега Знарка прервали десятиматчевую победную серию «Витязя» (2:1Б), причём лидеру «регулярки» едва-едва удалось добраться до овертайма.



В общем, тут мы будем играть от аутсайдера. СКА потерпел два поражения подряд, оба – со счётом 1:2 и абсолютно заслуженно. Уступить нынешнему «Ак Барсу» в Казани не зазорно, а вот остаться без очков в домашней встрече с «Трактором» — это грустно. Разумеется, петербуржцы будут полны злости, однако непосредственно по качеству игры «Спартак» сейчас находится на сопоставимом уровне.



С мотивацией у красно-белых после минувшего плей-офф проблем возникнуть не должно, да и Олег Знарок постарается передать привет бывшей команде. В восьми предыдущих очных встречах СКА лишь раз удалось добиться разгромной победы, так что П2 с форой «+2» за 1.76 смотрится нормально.

Второй вариант – ИТМ 3 шайбы СКА за 1.98. «Армейцы» испытывают проблемы в созидании: зачах Дмитрий Кагарлицкий, слабо работает большинство, возникают трудности со входом в зону. Лишь дважды в 15 матчах сезона СКА забивал больше трёх шайб (4:1 с «СЮ» и «Динамо» М), причём с Уфой последний гол состоялся при пустых воротах.

Ставки на матч СКА — «Спартак»

СКА потерпел два поражения подряд, оба – со счётом 1:2. Разумеется, петербуржцы будут полны злости, однако непосредственно по качеству игры «Спартак» сейчас находится на сопоставимом уровне. Лишь дважды в 15 матчах сезона СКА забивал больше трёх шайб (4:1 с «СЮ» и «Динамо» М), причём с Уфой последний гол состоялся при пустых воротах.



Ставка: победа «Спартака» с форой «+2» за 1.76.