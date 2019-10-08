«Питтсбург» — «Виннипег». Прогноз: Лайне и Куликов отберут очки у «пингвинов»

9 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге встретится с «Виннипег Джетс». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.05.

Анализ матча «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс» (09.10.2019)

«Питтсбург» получил приятный календарь на старте регулярного чемпионата – четыре первых матча на своём льду с не самыми страшными соперниками. Пока сыграны два из них, но делать даже промежуточные выводы нужно очень аккуратно, потому что игры получились крайне контрастными.



«Баффало» проиграли по всем статьям: двигались слабо, ошибались много, в равных составах ничего толком не создали. Единственный гол состоялся в большинстве усилиями Евгениями Малкина, выделявшегося на общем фоне. Итоговые 1:3 получились абсолютно справедливыми, хотя «Сэйбрз» пять раз оставались в меньшинстве.



Но уже сутки спустя «пингвины» превратили в пыль осиротевший без Панарина и Бобровского «Коламбус» (7:2). В первом периоде «мундиры» смотрелись ничуть не хуже, а затем хозяева включились и начали забивать. После третьей шайбы «Блю Джекетс» просто развалились, позволив сопернику набить статистику.



Проблема одна, но очень серьёзная: во втором периоде травму получил Малкин. Повреждение оказалось серьёзным, Джино не тренировался накануне и точно пропустит как минимум несколько матчей. Для Майка Салливана это по понятным причинам чревато большими трудностями.



«Пингвинз» слабо провели предсезонку, да и в целом уже привыкли долго вкатываться в «регулярку». Атака всё чаще барахлит, лидеры не молодеют, а тут ещё и травма важнейшего хоккеиста на первой неделе. Придётся перебирать тройки и искать новые сочетания. В том числе и в большинстве, где на Евгении многое держалось.



Вынос «Коламбуса» — это приятно, но нынешний уровень подопечных Джона Тортореллы вряд ли вызывает у кого-то иллюзии. «Виннипег» гораздо сильнее «мундиров». Проблемы в обороне никуда не делись, зато с нападением полный порядок: Патрик Лайне, Блейк Уилер и Марк Шайфли умеют создать гол на ровном месте.



«Джетс» слабо начали сезон, а потому будут предельно мотивированы. Они проиграли перестрелку «Рейнджерс» (вели 4:3 и завалили концовку), увязли в обороне «Айлендерс» (1:4), а единственную победу одержали над «Нью-Джерси». Правда, такие победы запоминаются надолго: уступали со счётом 0:4, отыгрались и победили по буллитам.

Обе команды играют неровно и не могут похвастать надёжной обороной, так что встреча наверняка получится яркой. Возьмём Х2 за 1.79 и ТБ 5,5 шайб за 1.72 – букмекеры несколько переоценивают хозяев. Третий вариант – обе забьют во втором периоде за 2.20, у «Виннипега» он проходил в каждом из трёх поединков.

Ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс»

Вынос «Коламбуса» — это приятно, но нынешний уровень подопечных Джона Тортореллы вряд ли вызывает у кого-то иллюзии. «Виннипег» гораздо сильнее «мундиров», а травма Малкина рискует сильно повлиять на «Питтсбург». Проверим вариант «Джетс» не проиграют за 1.79.



Ставка №1: «Джетс» не проиграют за 1.79.



Ставка №2: ТБ 5,5 шайб за 1.72.



Ставка №3: обе забьют во втором периоде за 2.20.