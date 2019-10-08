«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Разин остановит разогнавшегося Знарка

«Спартак» не выигрывал в основное время в Череповце аж с октября 2008 года.

9 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Северсталь» — «Спартак» (09.10.2019)

Матч крепких команд, которые, несмотря на проблемы с составом, показывают довольно симпатичный хоккей. Что ещё интереснее – речь идёт о прямых конкурентах, и это только повышает вероятность огненной игры. На сегодня «Северсталь» отстаёт от «Спартака» на четыре балла при одной встрече в запасе.

Иными словами, в случае победы в основное время она догонит красно-белых по потерянным баллам. Положение «сталеваров» ещё несколько дней подряд было заметно комфортнее, однако четырёхматчевая серия выигрышей сменилась двумя поражениями подряд. Команда выпала из зоны плей-офф, но плотность в таблице высока: между 4-м и 10-м местами на Западе всего пять очков разницы.

Особенно обидной получилась неудача в Уфе. Череповчане открыли счёт и два с половиной периода бились с «Салаватом Юлаевым» на равных. Но не реализовали два удаления Григория Панина (хотя и наказали его другим способом), а всё остальное сделала разница в индивидуальном мастерстве. Умарк с Ларсеном соорудили два гола за 5,5 минуты и забрали два очка (3:1).

Спустя сутки выдохшаяся «Северсталь» по всем статьям уступила в Нур-Султане (1:5). Единственный мощный отрезок провели во втором периоде, однако Хенрик Карлссон подтащил хозяев, а четвёртая шайба сняла все вопросы. На пресс-конференции Андрей Разин упомянул проблемы из-за постоянного перехода на площадки разных размеров.

Частично это похоже на правду, в дебюте с «Барысом» команда действительно выглядела потерянной и много ошибалась. Впрочем, теперь предстоит играть на своём льду. В последнее время получается неплохо – четыре победы в пяти домашних матчах и обидное поражение от «Торпедо» (2:4) с горой упущенных возможностей.

Соперник серьёзный – «Спартак» расцвёл в условиях тяжелейшего календаря, выиграв четыре предыдущих поединка из пяти. Пострадали, на секундочку, «Автомобилист», «Авангард», «Витязь» и СКА. Красно-белые без вопросов хороши, вот только отдавать им довольно весомое преимущество немного странно.

Москвичи проведут третий выездной матч за пять суток, остались ли у них силы и эмоции после ярких побед в Подольске и Санкт-Петербурге за пределами основного времени – большой вопрос. Всё же у Олега Знарка хватает возрастных исполнителей, а его система остро зависит от свежести и запаса энергии.

«Северсталь» же имела лишние сутки на отдых, да и злость после двух поражений наверняка накопилась. Второй момент – «Спартак» не выигрывал в основное время в Череповце аж с октября 2008 года. С тех пор – девять поражений в десяти матчах при одной-единственной победе в овертайме в сентябре 2013 года.

Потому проверим итоговую П1 за 2.20 и лобовую ничью за 4.00. Встреча между прямыми конкурентами наверняка получится упорной и боевой, а потому небольшое преимущество в свежести и движении рискует оказаться решающим. Также можно проверить ТБ 16,5 минуты штрафа за 1.87. Стыков и единоборств должно быть много.

Ставки на матч «Северсталь» — «Спартак»

Москвичи проведут третий выездной матч за пять суток, остались ли у них силы и эмоции после ярких побед в Подольске и Санкт-Петербурге – вопрос. У Олега Знарка хватает возрастных исполнителей, а его система остро зависит от запаса энергии. «Северсталь» же имела лишние сутки на отдых, да и злость после двух поражений наверняка накопилась. Кроме того, «Спартак» не выигрывал в основное время в Череповце аж с октября 2008 года.

Ставка №1: ничья за 4.00.

Ставка №2: итоговая победа «Северстали» за 2.20.