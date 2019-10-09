Даниил Медведев – Вашек Поспишил. Прогноз: россиянин усмирит канадца

10 октября в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Вашеком Поспишилом. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.15.
Анализ матча Даниил Медведев – Вашек Поспишил (10.10.2019)
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Медведев здорово стартовал на «Мастерсе» в Шанхае, за 54 минуты разбив крепкого Кэмерона Норри. Как и ожидалось, проблем с физической готовностью не возникло. Финалист US Open после убойного отрезка взял паузу, выступив только в Санкт-Петербурге. Получается, за месяц он провёл всего четыре матча, во всех уложившись в два сета.
В 23 года этого вполне достаточно для восстановления. Недельный простой и переход на быстрый шанхайский хард, конечно, сказались: поначалу Норри худо-бедно навязывал борьбу и взял в первом сете нестыдные три гейма. Но постепенно фаворит прогрелся и добавил, а британец совершенно развалился под таким напором.
В итоге вторая партия прошла в одну калитку, аутсайдер забрал лишь один гейм. Даниил стабильно навязывал борьбу на приёме, ловко реализовывал брейк-пойнты (4 из 7) и прекрасно держал подачу. Несчастный Норри за весь матч выиграл всего девять розыгрышей на приёме. И, естественно, ни разу не добрался до брейк-пойнта.
Девять эйсов, 76% попаданий первым мячом, 77% выигранных розыгрышей с первой подачи и 80% — со второй. Статистика потрясающая, хотя российский теннисист явно не играл на максимуме. В третьем круге его ждёт опытный Вашек Поспишил, который много пропустил из-за проблем со спиной.
Канадец начал сезон в июле, долгое время его единственным успехом оставалась победа над Кареном Хачановым в первом круге US Open. Но сейчас, похоже, он постепенно приходит в себя. В Шанхае Поспишил преодолел квалификацию, а затем зачехлил двух соперников из топ-50 – Диего Шварцмана и Жоау Соузу.
Да, в обоих случаях доходило до тай-брейка. Да, аргентинец сейчас находится не в лучшей форме, а португалец тяготеет к грунту. Тем не менее недооценивать успехи Вашека опасно. Его игра не отличается изысканностью и разнообразием, зато подобрать ключ к пушечной подаче удаётся не всем. В двух стартовых кругах у него 26 эйсов.
В общем, победить на одной ноге Медведеву вряд ли удастся, но в защите он великолепен, двигается гораздо лучше и на задней линии чувствует себя комфортно. Скорее всего, ему потребуется время, чтобы раскусить подачу Вашека, а дальше станет полегче. Во второй раз подряд возьмём «тотал первого сета больше, чем во втором» за 2.27.
Второй вариант – ТМ 9,5 гейма во второй партии за 2.05. Найти что-то лучше непросто: П1 в двух сетах идёт за смешные 1.48, а лезть в большие форы опасно из-за возможного тай-брейка. Пока канадец крепко держит подачу.
Ставки на матч Даниил Медведев – Вашек Поспишил
Игра канадца не отличается изысканностью и разнообразием, зато подобрать ключ к пушечной подаче удаётся не всем. В двух стартовых кругах у него 26 эйсов. Победить на одной ноге Медведеву вряд ли удастся, но в защите он великолепен, двигается гораздо лучше и на задней линии чувствует себя комфортно. Скорее всего, ему потребуется время, чтобы раскусить подачу Вашека, а дальше станет полегче.
Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.27.
Ставка №2: ТМ 9,5 гейма во второй партии за 2.05.
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