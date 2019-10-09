«Торонто» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Михеев и Сергачёв устроят перестрелку

11 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.26.

Анализ матча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11.10.2019)

Обе команды наверняка рассчитывали начать регулярный чемпионат более удачно. У «Торонто» две победы и два поражения в четырёх матчах, у «Тампы» победа и два поражения – в трёх. Сетовать на невезение определённо не стоит: каждый получил ровно столько, сколько заслужил.



«Лайтнинг» будто бы находятся не в своей тарелке. Много ошибаются, слабо выглядят в защите, играют исключительно вспышками и отрезками, после которых надолго уходят в тень. А неровная атака во многом связана с бледным стартом Никиты Кучерова. Без его озарений и постоянной генерации остроты команда теряется.



86-й номер сделал гол+пас в поединке со «Флоридой» (5:2), после чего оказался на сухом пайке. Обычно два матча кряду вхолостую он откатывает редко, по крайней мере в регулярке. Айстайм по-прежнему хороший (железные 18-20 минут), удалений у соперников хватает – та же «Каролина» четырежды оставалась в меньшинстве. Но не идёт.



Впрочем, нынешний «Торонто» — отличная возможность прервать неудавшуюся серию. Это крепкая команда с убойным подбором нападающих, но в защите она часто предоставляет противнику свободные зоны или просто обрезается при переходе в атаку. А на пространстве «Тампа» всегда опасна.



Впрочем, то же самое можно сказать про «листья»: они отлично бегут, атакуют сходу и решают ситуации вроде «3-в-2», а вот в позиционных атаках часто зависают. Потому канадцам неудобны закрытые команды с хорошей организацией в своей зоне. Но «молнии» не замечены в любви к таким вещам, так что должно быть весело.



Самый очевидный вариант – проверить верх, однако букмекеры ожидаемо задрали планку результативности. Даже ТБ 6 шайб идёт за скромные 1.70. Придётся выкручиваться. Если обычный ТБ 6,5 шайбы за 2.04 вам не нравится, можно проверить ТБ 1,5 гола в каждом периоде за 3.50. Вариант помягче – обе забьют во втором периоде за 2.04.



В матчах с участием «Торонто» в среднем случается по три шайбы за вторую 20-минутку, у «Тампы» этот вариант проходил в двух случаях из трёх. Второй вариант – ТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.41. Россиянин был очень близок к голу в матче с «Сент-Луисом», действовал активно и нанёс четыре броска. С такой вялой «Тампой» моменты он наверняка получит.

От ставок на исход воздержимся. «Лайтнинг» в шести предыдущих матчах в Торонто одержали пять побед, но больно уж ватно и непредсказуемо сейчас выглядит команда Джона Купера. После двух бросков за 40 минут игры с «Каролиной» ожидать можно чего угодно.

Ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Самый очевидный вариант – проверить верх, однако букмекеры ожидаемо задрали планку результативности. Даже ТБ 6 шайб идёт за скромные 1.70. Придётся выкручиваться. Нам нравится «обе забьют во втором периоде» за 2.04. В матчах с участием «Торонто» в среднем случается по три шайбы за вторую 20-минутку, у «Тампы» этот вариант проходил в двух случаях из трёх.



Ставка №1: обе забьют во втором периоде за 2.04.



Ставка №2: ТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.41.