Норвегия – Испания. Прогноз: «красная фурия» уже не та, что прежде

12 октября на стадионе «Уллевол» в Осло в матче седьмого тура группы F квалификации Евро-2020 сборная Норвегии примет национальную команду Испании. Поединок начнётся в 21:45 мск. Эксперты отдают предпочтение «красной фурии». Поставить на Рамоса и компанию можно за 1.54. Победа хозяев оценивается экспертами коэффициентом 6.65.

Прогноз матча Норвегия — Испания (12.10.2019)

Испания настолько ярко доминировала в мировом футболе с 2008 по 2012 год, что «красную фурию» до сих пор воспринимают в качестве одного из главных фаворитов на любом турнире. Однако результаты последних крупных международных соревнований говорят об обратном: на ЧМ-2014 Рамос и компания не вышли из группы, а на Евро-2016 и ЧМ-2018 отправлялись домой уже после первого матча стадии плей-офф.



Тем не менее, даже несмотря на тренерскую чехарду и постепенную смену поколений Испания солидно проводит нынешний отборочный цикл. У «красной фурии» максимальное количество очков по итогам шести туров и практически гарантированная путёвка на Евро-2020. Роберт Морено Гонсалес даёт шанс проявить себя разным исполнителям, хотя вызов, например, Санти Касорлы вызывает недоумение.



Ближайшим соперником испанцев станут норвежцы, которые всеми силами пытаются зацепиться за вторую строчку в группе F. За скандинавский коллектив выступает талантливый Эдегор, который после работы со Слуцким добрался до стартового состава клуба «Реал Сосьедад», и хорошо известный поклонникам РПЛ Матиас Норманн, представляющий “Ростов”.



Коллектив Ларса Лагербека пока не реализует свой потенциал на максимум, но одну интересную тенденцию мы способны преобразовать в прибыль. Эксперты отдают предпочтение гостям, что никого не должно удивлять. Испания пока идёт без осечек, в распоряжении Роберта Морено Гонсалеса более талантливые исполнители, а Норвегия в нынешнем отборочном цикле одолела лишь двух аутсайдеров – Мальту и Фарерские острова.



Виктория «красной фурии» за 1.54 смотрится неплохо, но коэффициент слабоват. Брать фору «-1» и «-1,5» на Рамоса и компанию опасно. Испания с минимальным перевесом одолела в первом туре Норвегию, да и с Румынией «красная фурия» повозилась достаточно, что привело к скромной победе 2:1.



За коэффициент 1.7 мы поставим на гол в исполнении хозяев, для чего у нас достаточно предпосылок. Команда Ларса Лагербека испытывает проблемы при игре в обороне, зато с атакой у скандинавского коллектива полный порядок. Норвегия отличалась во всех шести матчах квалификации Евро-2020, забив в том числе Испании.

Если Эдегор с партнёрами огорчали Де Хеа на выезде, то почему бы не пробить вратаря гостей на своём поле? Сама «красная фурия» пропустила не только от ближайшего соперника, но ещё от Румынии и даже от Фарерских островов. В обороне у команды Роберта Морено Гонсалеса хватает шероховатостей, да и Рамос пока далёк от оптимальных кондиций.

Ставка на матч Норвегия — Испания

В нынешнем отборочном цикле Испания пропустила от Норвегии, Румынии и даже от Фарерских островов. Коллектив Ларса Лагербека наколотил 11 мячей в шести поединках, отличившись в каждом из матчей квалификации Евро-2020. Мы не станем мудрить при выборе ставки и проверим гол хозяев за коэффициент 1.7.



Ставка: Норвегия забьёт за 1.7



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