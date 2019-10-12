«Торпедо» — СКА. Прогноз: нижегородцы найдут в себе силы после битвы с «СЮ»

«Торпедо» будет очень тяжело, но на своём льду невозможно для них нет.

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретится со СКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.73.

Анализ матча «Торпедо» — СКА (13.10.2019)

«Торпедо» не сумело показать свой лучший хоккей в матче с «Салаватом Юлаевом». Строго говоря, у нижегородцев вообще ничего не клеилось: огромное количество потерь при переходе из обороны в атаку не позволяло созидать на постоянной основе. Озлобленные после двух домашних поражений подряд уфимцы выглядели гораздо лучше.

Зато нижегородцы удивили редкостной живучестью, который позавидовал бы и сам Борис Бритва. По сути, они должны были проиграть в основное время, так как сумели провести на хорошем уровне только третий период. Как правило, 20-25 хороших минут редко хватает для достижения результата в поединке с крепким соперником.

Однако хозяева не просто дотянули овертайма, но и вполне могли выиграть. В концовке третьего периода у них имелось несколько хороших моментов (в одном из них даже потребовался видеопросмотр), да и овертайм подопечные Дэвида Немировски провели активно. На протяжении 40 минут они оставались в седле, хотя «СЮ» был очень хорош.

Конечно, тут есть огромная заслуга Андрея Тихомирова, который в нынешнем сезоне радует всё больше и больше. Голкипер тащил много и со вкусом вплоть до тех пор, пока партнёры не собрались с силами и не отодвинули игру от своих ворот. Тем не менее, дело не только в нём: полевые принимали броски на себя, неплохо зачищали «пятак», а главное — почти не удалялись.

«Торпедо» действительно отличается дисциплинированностью, что сильно помогает в непростые моменты. Например, «Салават» поначалу явно выигрывал конёк, лучше действовал в единоборствах и регулярно забирал важные вбрасывания. Благодаря этому удавалось поддерживать давление на ворота нижегородцев.

Пара лишних удалений в такой ситуации рискует оказаться ключевой: даже если удастся выстоять, то только ценой повышенного количества затраченных сил. которых может не хватить в концовке периода. Но первое удаление хозяев случилось лишь на 32-й минуте. При ином раскладе зацепиться за очки оказалось бы гораздо сложнее.

По ощущениям, хоккеисты оставили в игре с «СЮ» много энергии, а возможности для ротации ограничены. «Торпедо» недурно повозили в первые 40 минут, приходилось много бегать без шайбы и переигрывать свои смены. На таком фоне выдать ровные 60 минут без спадов спустя сутки отдыха крайне сложно, а ведь у «армейцев» на восстановление имелся бонусный день.

Говорить что-то о состоянии СКА трудно. Прервать неприятную серию из трёх поражений подряд удалось, хотя говорить о полном выздоровлении рановато. Петербуржцы смотрелись гораздо лучше переживающего непростой период «Автомобилиста», а в итоге едва-едва не остались с пустыми руками (2:1ОТ). Чудовищные проблемы с завершением дают о себе знать, больше трёх шайб удалось забросить лишь в двух матчах из 17, причём в одном из них четвёртый гол влетел в пустые ворота.

Шансы гостей, разумеется, выше, но давать 2.17 на 1Х немного странно. «Торпедо» набрало очки в восьми домашних матчах из девяти, а единственное исключение случилось в поединке с ЦСКА (0:3), где красно-синим очень повезло, так как играли они ничуть не лучше. Самое главное для «Торпедо» — хорошо вкатиться в игру и не позволить подопечным Алексея Кудашова быстро получить преимущество.

Вторая ставка — ТМ 7,5 малого штрафа за 2.05. Обе команды не отличаются склонностью к неоправданной грубости. Борьбы, естественно, будет достаточно, но каких-то серьёзных проблем с дисциплиной мы не ждём.

Ставки на матч «Торпедо» — СКА

Шансы гостей, разумеется, выше, но давать 2.17 на 1Х немного странно. «Торпедо» набрало очки в восьми домашних матчах из девяти, а единственное исключение случилось в поединке с ЦСКА (0:3), где красно-синим очень повезло, так как играли они ничуть не лучше. На наш взгляд, шансы хозяев зацепиться за очки никак не меньше 50%.

Ставка №1: «Торпедо» не проиграет за 2.17.

Ставка №2: ТМ 7,5 малого штрафа за 2.05.