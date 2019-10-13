Украина – Португалия. Прогноз: Шевченко устроит Роналду тёплый приём в Киеве

14 октября на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве в матче восьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Португалии. Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка Криштиану Роналду и компанию. Поставить на коллектив Фернанду Сантуша в букмекерских конторах можно за 2.07. Победа жёлто-синих оценивается аналитиками коэффициентом 3.82.

Прогноз матча Украина — Португалия (14.10.2019)

В нынешнем отборочном цикле одним из главных сюрпризов со знаком плюс следует отметить сборную Украины. Оказавшись в сложной группе, коллектив Андрея Шевченко набрал 16 очков в шести матчах, пропустив лишь однажды. Жёлто-синие практически гарантировали себе попадание на Евро-2020, провал возможен только в случае каких-либо необъяснимых событий.



Украина обгоняет Сербию на девять очков, притом что в очном противостоянии жёлто-синие разгромили соперника со счётом 5:0. Даже при двух поражениях в ближайших матчах путёвка на Евро-2020 всё равно с высокой вероятностью достанется коллективу Андрея Шевченко.



Португалия начала нынешнюю квалификацию не слишком уверенно. Возможно, на результатах действующих чемпионов Европы сказалось выступление в Лиге наций УЕФА, которую команда Фернанду Сантуша выиграла с первой попытки. Впрочем, Роналду и компания всё равно с запасом обгоняют уже упомянутую Сербию.



В распоряжении Фернанду Сантуша более мастеровитые, техничные и талантливые исполнители, поэтому эксперты отдают предпочтение гостям. В букмекерских конторах победа Португалии доступна за коэффициент 2.07, но в нынешнем отборочном цикле Украина сильно прибавила и за счёт командной работы способна на многое.



После шести туров коллектив Андрея Шевченко впечатляет разницей забитых и пропущенных мячей. Жёлто-синие отстояли нулевую ничью в Лиссабоне и всухую разгромили Сербию. Не станем исключать, что хозяева потеряют концентрацию ближе к концу поединка, но в стартовом отрезке мы ожидаем от Украины максимальную плотность на своей половине поля.



За коэффициент 1.84 мы поставим на то, что Португалия обойдётся без голов в первом тайме. Команда Фернанду Сантуша только 4 из 13 своих мячей в нынешней квалификации Евро-2020 забила в первых таймах. Зачастую соперникам удаётся сдерживать Роналду и компанию пока хватает сил и свежести.

Украину стратегически устраивает ничья, поэтому на первых минутах хозяева постараются сыграть надёжно сзади, а лишь затем созидать впереди. У Португалии фантастическое по именам нападение, что заставит Шевченко отрядить в оборону серьёзный контингент. При поддержке своих трибун жёлто-синие обладают всеми возможностями для сдерживания стартового натиска противника.

Ставка на матч Украина — Португалия

В квалификации Евро-2020 Украина пропустила лишь один мяч. Криштиану Роналду с партнёрами только 4 из 13 голов соорудили в первых таймах. За коэффициент 1.84 мы поставим на то, что Португалия не забьёт в первом тайме. Коллективу Андрея Шевченко должно хватить свежести и концентрации хотя бы на стартовый отрезок.



Ставка: Португалия не забьёт в первом тайме за 1.84.



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