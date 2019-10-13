«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис». Прогноз: Варламов и Тарасенко устроят дуэль

14 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке встретится с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.46.

Анализ матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз» (14.10.2019)

“Айлендерс” начали регулярный чемпионат более чем средненько: всего две победы в пяти матчах и четыре очка из десяти возможных. Вроде бы всё не так плохо, но тут нужно учитывать тот факт, что четыре игры из пяти они провели на своём льду. Поэтому 13-е место в конференции после такого отрезка никак нельзя считать хорошим результатом.



Справедливости ради, команда полностью провалила лишь одну встречу — с “Эдмонтоном”. Там “нефтяники” повели с разницей в три шайбы уже к 29-й минуте, после чего спокойно довели дело до победы (5:2). “Островитяне” пропустили два гола в большинстве и получили покер от Джеймса Нила.



В остальном всё было достойно, но с такой атакой далеко уехать явно не получится. Лишь в одном случае из пяти “Нью-Йорк” сумел забросить больше двух шайб — 4:1 с “Виннипегом”, у которого вышел второй вратарь. Понятно, что подопечные Барри Тротца берут своё за счёт организованности и сильной обороны, но в прошлом сезоне с результативностью было получше.



И вроде бы “Сент-Луис” должен считаться фаворитом: семь очков в пяти матчах, уверенное место в топ-5 Западной конференции, хорошая результативность. Всё это действительно так, но упирается в один крайне значимый фактор — усталость. Дело в том, что предстоящая встреча станет для действующего обладателя Кубка Стэнли четвёртой гостевой подряд за семь суток.



Разумеется, на фоне таких перелётов довольно трудно обойтись без спадов. Так оно и случилось: накануне “Блюз” потерпели первое поражение в регулярке в основное время, хотя начали вполне неплохо. После 33 минут они обыгрывали “Монреаль” со счётом 3:2, но в оставшееся время заметно просели и получили четыре шайбы в свои ворота (3:6).



Словом, с фаворитом всё довольно сложно. Благо что в последнее время “Айлендерс” очень хорошо играют с “музыкантами”: три победы подряд, две из которых — в основное время. Если взять более солидный отрезок, у “Блюз” будут всего две победы в восьми встречах. Одна из них по буллитам, а другая — с разницей в одну-единственную шайбу.



“Нью-Йорк” во второй раз подряд сыграет в родных стенах, что должно дать преимущество в свежести. А дальше всё зависит от вратарей. На данном этапе Семён Варламов и Томас Грайсс выглядят не слишком стабильно — на некоторых отрезках натурально тащат команду, а потом запускают довольно элементарный бросок.



Первая ставка — ТБ 0,5 очка Брейдена Шенна за 1.95. У него 5 (4+1) очков в пяти матчах, отличный айстайм и хорошая роль в большинстве. 10-й номер набирает очки уже в четырёх играх подряд, так что такой коэффициент кажется завышенным даже с учётом хорошей обороны “островитян”. Проверим.



Второй вариант — “гол в первые 7 минут — нет” за 1.69. “Блюз” после постоянных перелётов потребуется какое-то время, чтобы нащупать ритм и вкатиться в игру, а “Нью-Йорк” в принципе не любит форсировать события. Вряд ли дебют получится чрезмерно открытым. Можно подумать и о ТМ 1,5 шайбы в первом периоде за 1.93.

Заключительная ставка — “гол после 53:00” за 1.88 или даже победа “Айлендерс” в третьем периоде за 2.75. “Сент-Луису” придётся играть на морально-волевых, повторение матча с “Канадиенс” вполне вероятно. Ближе к концу встречи, когда усталость начнёт сказываться, хозяева наверняка получат преимущество в свежести.

Ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз»

“Блюз” после постоянных перелётов потребуется какое-то время, чтобы нащупать ритм и вкатиться в игру, а “Нью-Йорк” в принципе не любит форсировать события. Вряд ли дебют получится чрезмерно открытым. Любопытно смотрится “гол в первые 7 минут — нет” за 1.69 или ТМ 1,5 шайбы в первом периоде за 1.93.



Ставка №1: ТБ 0,5 очка Брейдена Шенна за 1.95.



Ставка №2: гол в первые 7 минут — нет за 1.69.



Ставка №3: гол после 53:00 за 1.88.