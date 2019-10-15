«Монреаль» — «Тампа-Бэй». Прогноз: Кучеров и Стэмкос «расстреляют» Прайса

16 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на стадионе «Белл-центр» в Монреале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.06.

Анализ матча «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16.10.2019)

Обе команды имеют по две победы в пяти матчах регулярного чемпионата. Для “Монреаля” это вполне нормальный результат. Во-первых, два из трёх поражений случились за пределами основного времени, а шесть очков за пять игр — вполне достойный результат. Достаточный для того, чтобы находиться в районе границы зоны плей-офф.

Во-вторых, календарь был довольно строг. Три встречи из пяти на выезде, да ещё и соперники довольно крепкие: отлично начавшие сезон “Каролина” и “Баффало”, действующий обладатель Кубка Стэнли “Сент-Луис”, а также “Торонто” с отличным подбором нападающих. Со всеми этими командами удалось зацепить очки.

Единственная однозначная неудача случилась в поединке с “Детройтом” (2:4). Всё же противника такого калибра команда с амбициями на своём льду должна обыгрывать. Игра получилась абсолютно равной, но слабая реализация и надёжные действия Джонатана Бернье позволили “красным крыльям” победить. Последняя шайба влетела уже в пустые ворота.

В атаке “Монреаль” выглядит приятно: агрессивно, смело, время от времени с неожиданными решениями и классными подключениями защитников. А вот в обороне проблем полно: “Канадиенс” во всех случаях пропускали от трёх до пяти шайб, в паре эпизодов Кэри Прайс точно мог выручить. Понятно, что “Тампа” в удачный день способна отгрузить пять-шесть голов кому угодно и испытание предстоит серьёзное.

Беда в том, что даже после возвращения Брэйдена Пойнта чудовищная нестабильность никуда не делась. “Лайтнинг” играют отрезками, и контраст между ними просто чудовищный. Игровая аритмия может быть фишкой сильного коллектива, но когда команда просто пропадает на 20-30 минут, это выглядит странно. А пересиливать себя и добывать очки через не хочу хоккеисты по-прежнему не собираются.

Два броска за 40 минут выглядели как казус и частный случай, но в поединке с хилой “Оттавой” вышло примерно то же самое, только в меньшем масштабе. “Молнии” бодро провели дебют, но не забили и сбавили обороты. В оставшееся время они удивили пассивностью, проведя пару-тройку крепких отрезков по 5-10 минут. И всё.

Этого не хватило: “Сенаторз” с помощью сверхмотивированного Наместникова победили со счётом 4:2. Конечно, команда с таким подбором хоккеистов не имеет права проигрывать худшему клубу лиги образца прошлого сезона по всем статьям. Подопечные Джона Купера ни разу не вели в счёте, но уступили по броскам со счётом 19:30. Похоже на какой-то анекдот.

У “Тампы” было трое суток паузы — вполне достаточно для разговора по душам и победы (хотя бы временной) над своими тараканами. Ожидаем от фаворита агрессивного начала и быстрой заброшенной шайбы. Нам нравятся два варианта: гол “Лайтнинг” к 11-й минуте за 2.44 и ИТБ 1,5 шайбы гостей в первом периоде за 3.00. Обе ставки по-своему хороши.

По привычке хотелось взять индивидуальный верх Михаила Сергачёва, который мы уже пару раз ловили в текущем сезоне. Но лавочку прикрыли, ИТБ 0,5 очка российского защитника теперь идёт не за 2.40-2.50, а за куда более адекватный коэффициент 1.85. Брать ли данный вариант за такую цену — вопрос вкуса.

Нам больше нравится ИТБ 0,5 очка Джонатана Друэна. 24-летний форвард набирал очки в каждом проведённом матче, всего на данный момент у него их шесть (2+4). Стабильные 16-17 минут на льду, значимая роль в большинстве — всё как у людей. Коэффициент при этом заметно превышает двойку (2.20). Всякое может случиться, но с точки зрения математики надо немедленно брать. Благо что “молнии” пока совсем не выкладываются в обороне.

Ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

У “Тампы” было трое суток паузы — вполне достаточно для разговора по душам после провала в Оттаве и победы (хотя бы временной) над своими тараканами. Ожидаем от фаворита агрессивного начала и быстрой заброшенной шайбы. Проверим авантюрную ставку ИТБ 1,5 шайбы гостей в первом периоде за 3.00.

Ставка №1: ИТБ 1,5 шайбы “Тампы” в первом периоде за 3.00.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Джонатана Друэна за 2.20.