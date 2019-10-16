«Вашингтон» — «Торонто». Прогноз: Михеев удивит Овечкина и Кузнецова

17 октября мск в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (17.10.2019)

Обе команды начали сезон не лучшим образом и наверняка рассчитывали на большее. У “Торонто” девять очков в семи матчах, у “Вашингтона” — восемь. Всё это позволяет уверенно находиться в зоне плей-офф, хотя у заметной части конкурентов есть по одной-две игры в запасе.



У “Кэпиталз” одна победа в пяти последних встречах, у “Мэйпл Лифс” — две. И большущие проблемы в обороне, которые пожирают всё то хорошее, что делает атака. “Листья”, например, пропускают в среднем по 3,4 шайбы за игру. У “столичных” этот показатель несколько ниже (3,3), но в первую очередь благодаря Илье Самсонову.



Российский вратарь действительно стартовал в НХЛ очень бодро: две победы в двух матчах, да и свой микроматч у Филиппа Грубауэра он накануне выиграл. А вот Брэйден Холтби выглядит просто ужасно. Он и предыдущий чемпионат провёл откровенно средненько, что помогло его команде быстро покинуть плей-офф, а уж в этом и вовсе творит чудеса.



84,6% надёжности в контрактный год — это действительно очень редкое событие, на фоне такого наверняка могут появиться вялые слухи о возможном обмене. В поединке с “Колорадо” (3:6) Холтби пропустил три гола после трёх бросков, причём как минимум первый из них был обязан брать. Канадец уже сказал правильные слова после случившегося, но этого недостаточно.



Но сваливать все неудачи на вратаря не стоит, поскольку защита у “Кэпс” действительно слабая и много ошибается. Особенно больно по команде бьёт кошмарный переход из атаки в оборону, который помог “Эвеланш” быстро создать комфортное преимущество. У “Вашингтона” есть две игры со всего одной пропущенной шайбой, но это слабое утешение.



Во-первых, речь о матчах с “Айлендерс” и “Далласом”. “Островитяне” в принципе пляшут от печки и забивают немного, а “шерифы” провалили первые недели сезона и сейчас находятся на дне Западной конференции. Во-вторых, в обоих случаях у Самсонова было много работы. И мы говорим не о бросках от бортов и синей линии, а натуральных спасениях.



“Торонто” имеет схожие проблемы: звёздное нападение обеспечивает по четыре шайбы в среднем за встречу, но далеко не всегда этого хватает для набора очков. Лишь в трёх случаях было пропущено меньше трёх голов — от погрузившегося на дно без Панарина с Бобровским “Коламбуса” (4:1), очень слабой «Миннесоты» (4:2) и скромного “Детройта” (5:2).



В таких условиях, естественно, логичнее отталкиваться от верха. ТБ 6 шайбы за 1.75 или даже ТБ 3,5 шайбы в самом результативном периоде за 2.12 заслуживают внимания. В пяти из шести предыдущих очных встреч “Кэпс” и “Мэйпл Лифс” забивалось не менее шести голов.



“Столичные” должны быть крайне злы после провала в предыдущей игре, что позволяет ждать от них агрессивного дебюта. Перед родными трибунами нужно загладить вину. Гол “Вашингтона” в первые 10 минут идёт за 2.55, а П1 в первом периоде оценена коэффициентом 2.71. Вполне рабочие варианты. Гости проведут второй матч за сутки, что чревато проблемами со свежестью.



Коэффициент на гол Александра Овечкина, который мы ловили в двух предыдущих матчах, упал с 2.30 до 2.10. Брать ли его за такую цену — вопрос вкуса. Нам больше нравится ИТБ 0,5 очка Ильи Михеева за дивные 2.41. У 25-летнего россиянина 2+3 в семи матчах и стабильные 14-16 минут айстайма. Не хватает только места в спецбригаде большинства, но при такой игре Майк Бэбкок рано или поздно решится на изменения. Судя по обороне “Кэпиталз” на старте регулярки, моментов хватит на всех.

Также стоит рассмотреть ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.40. Хозяева много удаляются, “Торонто” неплохо реализует лишнего (накануне дважды забили «Миннесоте»), а у “Вашингтона” есть Овечкин с чудо-пушкой и Кузнецов с самонаводящимися передачи. Пожалуй, от спецбригад в этом поединке будет зависеть многое.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

“Столичные” должны быть крайне злы после провала в предыдущей игре, что позволяет ждать от них агрессивного дебюта. Перед родными трибунами нужно загладить вину. Гол “Вашингтона” в первые 10 минут идёт за 2.55, а П1 в первом периоде оценена коэффициентом 2.71. Нормальные варианты.



Ставка №1: гол “Вашингтона” в первые 10 минут за 2.55.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.41.