«Ницца» — «ПСЖ». Прогноз: без Неймара у Тухеля возникнут проблемы

18 октября на стадионе «Альянц Ривьера» в матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» примет «ПСЖ». Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом поединка парижан несмотря на травму Неймара. Поставить на команду Томаса Тухеля букмекеры предлагают за 1.49. Победа «орлят» оценивается аналитиками коэффициентом 7.5.

Прогноз матча «Ницца» — «ПСЖ» (18.10.2019)

Перед паузой на матчи сборных «ПСЖ» одержал две победы подряд в Лиге 1 и сохранил лидерство в турнирной таблице. Разница в классе между парижанами и остальными клубами Франции так велика, что Томас Тухель может без риска для итогового результата выпускать не самых талантливых исполнителей.



«Ницца» в нынешнем сезоне пока выглядит как типичный середняк, хотя в Лиге 1 подобное можно сказать практически про любую команду со 2-е по 18-е место. В трёх последних турах «орлята» набрали лишь одно очко, поэтому практически две недели паузы должны явно пойти команде на пользу. Парни Патрика Виейра скатали нулевую ничью в товарищеском матче с «Лозанной» и получили столь необходимый игровой тонус.



У футболистов «ПСЖ» с наличием практики полный порядок, чему вряд ли рад Томас Тухель. Огромное количество важнейших исполнителей парижан вызывались в национальные команды, а Неймар умудрился в очередной раз получит травму.



Несмотря на отсутствие бразильца, букмекеры отдают предпочтение гостям, что логично и обосновано. По уровню состава действующий чемпион Лиги 1 в любом случае превосходит «Ниццу», в чём тогда заключается шанс хозяев?



Патрик Виейра, как один из ярчайших представителей классических опорных полузащитников прошлого, должен был провести работу над ошибками в отведённое время. «Ницца» пропустила во всех девяти турах нынешнего сезона Лиги 1. В оборонительной линии необходимо навести порядок в ближайшее время, иначе звёздный «ПСЖ» отгрузит полную авоську.



У парижан уже были осечки в текущем сезоне, а разное физическое состояние футболистов из-за матчей сборных станет дополнительным бонусом для хозяев. На наш взгляд, «Ницца» вполне способна дотянуть хотя бы до перерыва, поэтому за коэффициент 1.78 мы возьмём 1Х на «орлят» в первом тайме. Против «ПСЖ» у любого клуба Лиги 1 запредельный настрой, что вместе с поддержкой трибун поможет коллективу Патрика Виейра.

В сезоне-2019/20 у «парижан» уже два поражения во внутреннем первенстве, а ещё в четырёх поединках команда Томаса Тухеля наблюдала унылые 0:0 на табло после 45 минут игры. Лишь в трёх турах из девяти «ПСЖ» вёл в счёте после первого тайма, поэтому с точки зрения статистики выбранный нами вариант заслуживает рассмотрения. Индивидуальное мастерство гранда может сказаться в любую секунду, но защита «Ниццы» постарается свести к минимуму шансы соперника.

Ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

В матче за сборную травму получил Неймар, да и многие другие футболисты «ПСЖ» отдали немало сил в матчах за свои национальные команды. «Ницца» почти две недели целенаправленно готовилась к сражению с чемпионом, поэтому за 1.78 мы возьмём 1Х на хозяев в стартовой 45-минутке. Парижане лишь в трёх из девяти турах Лиги 1 лидировали к перерыву. В первом тайме у «орлят» должно хватить сил и концентрации на достойное сопротивление.



Ставка: «Ницца» не проиграет в первом тайме за 1.78



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