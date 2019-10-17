«Спартак» — «Рубин». Прогноз: Тедеско споткнётся о багаж Кононова

19 октября на стадионе «Открытие-Арена» в матче 13-го тура РПЛ московский «Спартак» примет казанский «Рубин». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты считают красно-белых явным фаворитом поединка. Поставить на команду Доменико Тедеско букмекеры предлагают за 1.67. Победа казанцев оценивается аналитиками коэффициентом 5.25.

Прогноз матча «Спартак» — «Рубин» (19.10.2019)

«Спартак» продолжает оставаться самой обсуждаемой команды страны, каждое действие которой публикуется в спортивных СМИ и социальных сетях. Важнейшая новость из стана красно-белых – назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера. Клуб Леонида Федуна в ближайшие пару недель теперь ещё более непредсказуем, чем прежде.



У немецкого специалиста слишком мало времени для внедрения в коллектив всех своих концепций и игровых принципов, поэтому первое время «Спартак» будет действовать на багаже Кононова с учётом некоторых точечных изменений Тедеско. Прямо сейчас красно-белых можно назвать аутсайдером лиги, ведь 12-я строчка и два очка от зоны стыковых матчей говорят сами за себя. Впрочем, от 6-й позиции Джикию и компанию отделяет лишь один балл. Сезон ещё можно спасти.



«Рубин» соседствует со «Спартаком» в турнирной таблице, хотя за пару туров до паузы на матчи сборных положение казанцев вызывало тревогу. Роман Шаронов продолжил гнуть свою линию, что привело к ничьей с «Уфой» и победе над «Тамбовом». У клуба из столицы Татарстана проблемы в созидании, и даже некоторое смещение акцентов в сторону атаки пока не помогает.



Букмекеры считают красно-белых явным фаворитом матча, что вызывает некоторое недоумение. Разумеется, дома «Спартак» способен одолеть кого угодно, но давать 1.67 на победу совершенно непредсказуемой команды – это уже перебор. За вкусный коэффициент 2.26 есть смысл заиграть Х2 на гостей, для которых ничья станет вполне приемлемым результатом.



У «Спартака» пять поражений подряд в РПЛ. Выступить хуже на указанном отрезке было попросту невозможно, хотя тульский «Арсенал» (1 очко) и московское «Динамо» (2 балла) старались изо всех сил. При всех неудачах у красно-белых остаётся гораздо более талантливый и мастеровитый состав, нежели у «Рубина», но когда это работало?



«Спартак» проигрывал не только грандам, но ещё «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу» с «Тамбовом». Одного лишь перевеса в исполнительском мастерстве красно-белым недостаточно. Да, Кононова в команде больше нет, но Тедеско не волшебник, чтобы за несколько дней поставить качественный футбол с любым набором игроков.



«Рубин» в прошлом сезоне дважды отбирал очки у «Спартака». В нынешнем розыгрыше РПЛ казанцы смотрятся прилично, а шумовая поддержка на «Открытие-Арене», массовая аудитория у телеэкранов и дополнительное внимание СМИ часто подстёгивают соперников красно-белых выдать свой максимум в отдельно взятом матче.



Встреча пойдёт на три результата, от «Спартака» можно ждать чего угодно, поэтому ставка Х2 за коэффициент выше двойки в нынешних условиях выглядит привлекательно. Если изучать дополнительные варианты для пари, то стоит обратить внимание на тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 2.08.



Встречу обслужит Сергей Лапочкин, у которого жёлтый наверняка один из любимых цветов. Питерский арбитр в четырёх из восьми матчей нынешнего сезона в РПЛ показывал от шести предупреждений и больше. «Спартак» и «Рубин» имеют одинаковое количество очков, разгромной победы здесь не предвидится, а значит, напряжённость с высокой вероятностью сохранится до финального свистка.

В матче «Спартак» — «Крылья Советов» Лапочкин показал девять «горчичников», а в поединках «Рубина» с «Краснодаром» и «Оренбургом» по шесть предупреждений. Рефери из Санкт-Петербурга обычно при малейшем поводе тянется в карман за карточкой, из-за чего главным героем предстоящей встречи может стать не футболист, а арбитр.

Ставки на матч «Спартак» — «Рубин»

У «Спартака» в РПЛ пять поражений подряд и новый тренер. Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом, с чем мы не согласны. За 2.26 интересно смотрится Х2 на «Рубин». Казанцы уступают красно-белым по таланту, но коэффициент слишком хорош для непредсказуемого матча. Также за 2.08 перспективно выглядит тотал жёлтых карточек больше 5,5. Сергей Лапочкин не стесняется наказывать футболистов предупреждениями и иногда забывает остановиться.



Ставка №1: «Рубин» не проиграет за 2.26.



Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 2.08.



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