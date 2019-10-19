«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз: проверяем коэффициент 5.10

20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в центральном матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 18:30 мск. Букмекеры не сомневаются в победе гостей и предлагают поставить на коллектив Юргена Клоппа за 1.73. Виктория «красных дьяволов» оценивается экспертами коэффициентом 5.1. Отметим, что аналитики ожидают результативный поединок. Тотал больше 2,5 идёт в конторах за 1.86.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (20.10.2019)

Битва двух самых титулованных клубов Англии всегда вызывает повышенный интерес независимо от мест, занимаемых участниками в турнирной таблице. Если при Фергюсоне «Манчестер Юнайтед» доминировал в АПЛ, то теперь «красные дьяволы» по результатам стали куда ближе к середнякам, чем к грандам.



Команда Уле-Гуннара Сульшера по итогам восьми туров набрала лишь девять очков, а «Ливерпуль» на том же интервале набрал 24 балла. Салах и компания оторвались от конкурентов на солидную дистанцию и стремятся удерживать добытое преимущество. В АПЛ у красных пока одни сплошные победы, но рано или поздно осечка всё же случится.



Букмекеры продолжают верить в коллектив Юргена Клоппа. Чистая победа «Ливерпуля» идёт за 1.73, заигрывать данный вариант крайне невыгодно. «Манчестер Юнайтед» испытывает множество проблем, но на родном стадионе «красные дьяволы» не могут безвольно сдаться на милость принципиальному сопернику.



Тенденция последних матчей красных намекает на скорый обрыв победной серии в АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Шеффилд Юнайтед» 1:0, забив единственный мяч на 70-й минуте из-за ошибки вратаря. В следующем туре коллектив Юргена Клоппа дожал «Лестер Сити» лишь в компенсированное время благодаря пенальти.



За коэффициент 5.1 мы рискнём и поставить на победу «Манчестер Юнайтед». Давать больше пятёрки на викторию «красных дьяволов» на своём поле – это уже явный перебор. Последний раз на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» выиграл 16 марта 2014-го года. С тех пор хозяева ближайшего поединка неизменно набирали очки.



Начиная с упомянутой нами даты, в трёх случаях команды не сумели выявить победителя, а ещё в стольких же матчах верх брали «красные дьяволы». Дополнительные трудности Юрген Клопп испытает из-за паузы на игры сборных. Немецкому специалисту предстоит за короткий срок приводить состояние футболистов к некоему общему знаменателю, а у «Манчестер Юнайтед» пока нет чёткого рисунка, разрушать толком было нечего.

Сульшер сможет без зазрения совести использовать любимую схему и действовать на контратаках. В позиционном нападении у «МЮ» не хватает слаженности, но на пространстве «красные дьяволы» способны на многое. «Ливерпуль» на бумаге значительно сильнее, однако не на столько, чтобы гарантированно увозить победу с «Олд Траффорд».

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

В двух последних матчах АПЛ «Ливерпуль» выигрывал натужно и не без доли везения. На наш взгляд, пора ловить первое поражение красных. За коэффициент 5.1 мы проверим победу «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» команду Юргена Клоппа ждут неприятности.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 5.1.



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