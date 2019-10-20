«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду

22-го октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сразится на выезде со «Старой синьорой». Встреча начнётся в 22:00 по мск. Эксперты не сомневаются в победе хозяев. Поставить на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.23. Виктория «железнодорожников» оценивается аналитиками коэффициентом 15.0.

Прогноз матча «Ювентус» — «Локомотив» (22.10.2019)

«Локомотив» и «Ювентус» перед очной встречей в Лиге чемпионов одержали достаточно показательные победы во внутренних первенствах. «Железнодорожники» в пятницу практически вторым составом на классе переиграли в гостях «Ахмат», а «Старая сеньора» в субботу спокойно взяла три очка в матче с «Болоньей».



В группе D по итогам двух туров следующая ситуация: по четыре очка у «Ювентуса» и «Атлетико», три балла у «Локомотива», а леверкузенский «Байер» пока только проигрывает. В спаренных матчах со «Старой синьорой» у «железнодорожников» совсем мало шансов, но команда Юрия Сёмина постарается выжать из себя максимум.



По именам итальянский гранд на несколько порядков превосходит «Локомотив», однако отдельно стоит отметить Криштиану Роналду. Великий португалец наколотил 12 мячей в своих последних 12 матчах, сдержать семёрку «Старой синьоры» — первоочередная задача обороны «железнодорожников».



Красно-зелёные в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одержали одну сенсационную победу в Леверкузене. Ожидать ещё более громкий сюрприз от российского клуба опрометчиво. «Ювентус» на своём поле явный фаворит, но коэффициент на «Старую синьору» слишком низкий. Мы рассмотрим три ставки на итальянцев, а дальше уже дело вкуса.



Из более надёжных вариантов выделяются виктория «Ювентуса» с форой «-1,5» за 1.72 и победа «Старой синьоры» всухую за 1.73. В Серии А команда Маурицио Сарри часто экономит силы и не выкладывается по максимуму. О Роналду и компании логичнее делать выводы по выступлениям в Лиге чемпионов.



В первом туре «Ювентус» отыгрался на выезде с 0:2 с «Атлетико», обладая шансами даже на победу. Затем на своём поле «Старая синьора» разнесла «Байер» со счётом 3:0, хотя могла забить в два раза больше. «Локомотив» даже в оптимальном составе выглядел бы аутсайдером в гостях с командой Маурицио Сарри, а ведь у «железнодорожников» хватает своих проблем.



Чтобы красно-зелёные зацепились хотя бы за ничью, необходимо совпадение нескольких составляющих: оборона «Локомотива» должна сыграть идеально, «Ювентус» запороть несколько убойных моментов, а нападение «железнодорожников» регулярно предоставлять отдых защитникам. Называя вещи своими именами, команда Юрия Сёмина рискует оказаться разгромленной.



Для футболистов «Локомотива» предстоящий поединок может стать ценным опытом во время подготовки к ответной встрече. На своём поле при поддержке трибун «железнодорожники»



получат шансы на очки, но в гостях выдержать натиск одного из главных фаворитов Лиги чемпионов практически невозможно.



Более рискованным игрокам рекомендуем присмотреться к победе «Ювентуса» в обоих таймах за 2.48. Коэффициент сильно выше двойки позволяет получить приличную прибыль. «Локомотив», разумеется, постарается сдержать стартовый натиск соперника, но разница в классе и исполнительском мастерстве слишком велика.

Повторение сценария матча «Ювентус» — «Байер» вряд ли кого-то сильно удивит. С немцами «Старая синьора» вела 1:0 к перерыву, а после 90 минут на табло горели убедительные 3:0. В данном случае ошибка с прогнозом станет приятной неожиданностью, хотя «железнодорожникам» действительно не позавидуешь.

Ставки на матч «Ювентус» — «Локомотив»

«Локомотив» с проблемами в составе приезжает в гости к одному из главных фаворитов Лиги чемпионов. «Ювентус» сейчас в полном порядке, поэтому за 1.72 мы проверим викторию хозяев с форой «-1,5», а за 1.73 заиграем победу «Старой синьоры» всухую. Для более рискованных любителей ставок есть смысл взять успех Роналду и компании в каждом тайме. Разница в классе и исполнительском мастерстве слишком велика.



Ставка №1: победа «Ювентуса» с форой «-1,5» за 1.72



Ставка №2: победа «Ювентуса» всухую за 1.73



Ставка №3: «Ювентус» выиграет оба тайма за 2.48



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