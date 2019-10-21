«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз: остерегайтесь ставок на исход

22 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб в Лондоне в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет белградскую «Црвену Звезду». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка «шпор». Поставить на Гарри Кейна и компанию в букмекерских конторах можно за 1.26. Победа красно-белых оценивается аналитиками коэффициентом 12.5.

Прогноз матча «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» (22.10.2019)

В прошлом сезоне Маурисио Почеттино оказался в шаге от главного трофея в европейском клубном футболе. Аргентинский специалист заслуженно считался одним из лучших специалистов в последние годы, но сейчас создаётся впечатление, что команда и тренер банально устали друг от друга. «Тоттенхэм» попал в неприятный отрезок, за что проще всего сделать крайним именно рулевого.



В семи последних матчах у «шпор» лишь одна вымученная победа, а также унизительные 2:7 от «Баварии», позорные 0:3 от «Брайтона», вылет из Кубка английской лиги, поражение от «Лестер Сити», а также две ничьи: 2:2 с «Олимпиакосом» (хотя «Тоттенхэм» вёл 2:0) и домашние 1:1 с «Уотфордом», занимающим последнюю строчку в АПЛ. Полная катастрофа по всем направлениям.



Во внутреннем первенстве «Тоттенхэм» теперь может бороться лишь за попадание в топ-4, но в Лиге чемпионов ещё ничего не потеряно. «Шпорам» необходимо набрать максимум очков с «Црвеной Звездой», что более чем реально. Сербский клуб обладает стойким характером, дисциплиной и сумасшедшими фанатами, но с мастерством и талантом у красно-белых дела обстоят куда хуже.



Один Гарри Кейн стоит почти в три раза дороже, чем весь состав «Црвены Звезды». Естественно, букмекеры считают явным фаворитом матча «Тоттенхэм». Линия так сильно перекошена в сторону хозяев, что даже фора «-1,5» на «шпор» идёт за коэффициент 1.75. Осенью коллектив Маурисио Почеттино совсем не впечатляет, от подобных вариантов лучше отказаться.



Если не учитывать матч «Тоттенхэма» с клубом из четвёртого по силе английского дивизиона, то «шпоры» пропускают в шести матчах подряд. У «Црвены Звезды» посредственное по именам нападение, но сербский гранд способен упереться. Эффективность атак хозяев вызывает вопросы, однако сам факт территориального превосходства коллектива Маурисио Почеттино не подлежит сомнению.



Мы предлагаем присмотреться к ставкам на статистику. За коэффициент 1.87 заманчиво выглядит фора «-2» по угловым на «Тоттенхэм» в первом тайме. Возможно, «шпоры» сделают результат к перерыву и ослабят хватку, но в стартовой 45-минутке Кейн и компания должны рвать и метать за все прошлые неудачи.



«Црвена Звезда» постарается переждать стартовый штурм и отсидеться на своей половине. Например, в матче с «Баварией» сербский клуб получил 1:6 по угловым по итогам первого тайма. Также не стоит забывать о турнирной ситуации в группе B. Красно-белые опережают «шпор» на два балла, а потому гости выйдут на поле с мечтами о ничейном исходе.

Для взлома эшелонированной обороны соперника «Тоттенхэму» понадобятся фланговые защитники. Пробиться через центр при высокой плотности невероятно трудно. «Шпоры» устроят настоящую осаду на ворота «Црвены Звезды», что приведёт к нескольким стандартным положениями. Сами красно-белые вряд ли дойдут до чужой штрафной больше пары раз за стартовую 45-минутку.

Ставка на матч «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»

Осенью «Тоттенхэм» выглядит неубедительно. Команда Маурисио Почеттино далека от лучшей формы, но встреча со скромным клубом – это отличный шанс исправить текущее положение дел. «Црвена Звезда» выставит автобус, а хозяева осадят чужую штрафную. За коэффициент 1.87 в букмекерских конторах можно взять фору «-2» на «шпор» по угловым в первом тайме. Лондонский клуб постарается отвести душу на красно-белых.



Ставка: победа «Тоттенхэма» по угловым в первом тайме с форой «-2» за 1.87.



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