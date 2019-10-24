«Саутгемптон» — «Лестер Сити». Прогноз: используем лазейку в статистике

25 октября на стадионе «Сент-Мэри» в матче 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» сразится с «Лестер Сити». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом поединка «лис». Поставить на Джейми Варди и компанию в букмекерских конторах можно за 2.35. Победа «святых» оценивается аналитиками коэффициентом 3.16.

Прогноз матча «Саутгемптон» — «Лестер Сити» (25.10.2019)

После девяти туров в АПЛ «Саутгемптон» и «Лестер Сити» расположились на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Святые» в предыдущем поединке сыграли 1:1 с «Вулверхэмптоном», благодаря чему прервали серию из трёх поражений. Ральф Хазенхюттль может быть уволен в ближайшее время, австрийский специалист находится под давлением.

У «лис» результаты куда лучше, а главное – виден потенциал для роста. У «Лестер Сити» пока только два поражения при том, что Варди и компания уже провели матчи с «Челси», «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». К слову, в обоих неудачных поединках коллектив Брендана Роджерса мог зацепиться за ничью.

У «Лестер Сити» в первом круге осталось только два соперника из большой шестёрки, команда не участвует в еврокубках, поэтому поводов для оптимизма действительно хватает. В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом именно гостей, несмотря на место проведения встречи. «Саутгемптон» сейчас в кризисе, поэтому даже дома «святые» выступают в роли аутсайдера.

Тем не менее мы воздержимся от ставок на классический исход. Подбор исполнителей у Ральфа Хазенхюттля вполне приличный, хозяева способны набрать очки при поддержке своих трибун. Полагаясь на статистику, за коэффициент 1.71 логично проверить гол «Лестер Сити» во втором тайме. Сложно сказать, что конкретно делает Брендан Роджерс со своими парнями в перерыве, но это регулярно приносит дивиденды.

«Лисы» во вторых таймах уже наколотили 11 мячей. Больше только у «Манчестер Сити», даже «Ливерпуль» отстаёт. В нынешнем сезоне «Лестер» сумел отличиться в семи из девяти матчах в АПЛ, и во всех указанных встречах парни Брендана Роджерса обязательно забивали после перерыва.

Также предлагаем присмотреться к вроде бы безумному варианту с голом гостей на отрезке с 61-ю по 75-ю минуту включительно за 3.74. На указанном интервале «лисы» — лучшая команда АПЛ с разницей 6:1, а «Саутгемптон» среди тех, кто больше всего пропустил. У «святых» баланс 1:5. Разумеется, ставка на столь короткий временной промежуток несёт в себе немало риска, но цифры говорят о высоких шансах на проход.

Ставки на матч «Саутгемптон» — «Лестер Сити»

При выборе ставок на матч «Саутгемптон» — «Лестер Сити» мы доверимся статистике. «Лисы» много забивают во вторых таймах, особенно на отрезке с 61-ю по 75-ю минуту включительно. Коэффициенты на голы Варди и компании в указанных промежутках составляют 1.71 и 3.74 соответственно.

Ставка №1: «Лестер Сити» забьёт во втором тайме за 1.71.

Ставка №2: «Лестер Сити» забьёт с 61-ю по 75-ю минуту включительно за 3.74.

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