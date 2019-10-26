«Рома» — «Милан». Прогноз: Чалханоглу и Пёнтек наберут очки в Риме

27 октября в матче девятого тура чемпионата Италии «Рома» на стадионе «Олимпико» в Риме встретится с «Миланом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.26.
Анализ матча «Рома» — «Милан» (27.10.2019)
Отличная вывеска, хотя это противостояние знавало и более хлебные времена. Обе команды начали сезон далеко не лучшим образом: “Рома” находится после восьми туров на шестом месте в турнирной таблице Серии А, а “Милан” и вовсе расположился на 12-й строчке. Римляне отстают от лидирующего “Ювентуса” на девять очков, россонери — на 12.
Миланцы уже успели сменить тренера, место Марко Джампаоло занял Стефано Пиоли. Под его руководством команда уже допустила первую осечку, умудрившись на своём поле сыграть вничью со скромным “Лечче” (2:2). Красно-чёрные привезли себе пенальти на ровном месте, а второй мяч пропустили на 92-й минуте.
В остальном рисунок был очевидным: хозяева практически полностью владели территорией и имели огромное количество стандартов, но, не считая озарений Хакана Чалханоглу, стабильно испытывали проблемы со взломом низкого оборонительного блока. А самое печальное — регулярные провалы в защите, при которых более классный соперник мог бы забить и три-четыре мяча.
Впрочем, у Пиоли была неделя на работу над ошибками. Это совсем немного, но всё же. На “Олимпико” владеть мячом 65% времени точно не придётся, ключевым фактором станут стандарты, позиционная оборона и переходные фазы. Со всем этим у “Милана” имеются проблемы, хотя на свободном пространстве он эпизодами неплохо находит путь к воротам.
У “Ромы” дела идут чуть лучше, но не более того. В четырёх последних турах удалось добыть всего одну победу, да и ту — над всё тем же слабым “Лечче” со скромным счётом 1:0. При этом нельзя сказать, что среди соперников были сплошь гранды. “Аталанта”, “Лечче”, “Кальяри” и “Сампдория” — более чем нормальный график для претендента на место в зоне Лиги чемпионов.
С “Аталантой” у римлян ничего не вышло (0:2), а из Генуи они и вовсе едва унесли ноги (0:0): хозяева оказались гораздо ближе к голу. На невезение можно ссылаться только в поединке с “Кальяри” (1:1), там подопечные Паулу Фонсеки действительно имели большое преимущество и едва не дожали оппонента.
Важно учитывать, что ещё в четверг “Рома” провела непростой матч с “Боруссией” М в Лиге Европы (1:1). Выглядела в целом средненько, хотя всё равно едва не одержала победу. На 95-й минуте немцы реализовали абсурдно назначенный пенальти и ушли от поражения. “Волки” играли близким к оптимальному составом, что рискует сказаться на свежести футболистов.
“Милан” в этом сезоне в еврокубках не участвует, а потому мог готовиться к важному противостоянию в недельном цикле. В трёх последних очных встречах с “Ромой” россонери одержали две победы и один раз сыграли вничью. С учётом четырёх лишних дней на отдых шансы гостей кажутся неплохими. Х2 за 1.72 или даже П2 с нулевой форой за 2.39 смотрятся нормально.
Ставки на матч «Рома» — «Милан»
В четверг “Рома” провела непростой матч с “Боруссией” М в Лиге Европы (1:1) близким к оптимальному составом. “Милан” в этом сезоне в еврокубках не участвует, а потому мог готовиться к важному противостоянию в недельном цикле. В трёх последних очных встречах с “Ромой” россонери одержали две победы и один раз сыграли вничью. Так что сыграем от гостей.
Ставка: победа “Милана” с нулевой форой за 2.39.
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