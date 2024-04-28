«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Пари НН» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.85.

«Российский футбол не стоит на месте, не даёт нам скучать. И вслед за перенесённым 21-м туром практически сразу стартует тур под номером 26. И открывается всё в Грозном, где «Ахмат» будет принимать «Пари НН». «Нижний», проигравший пять матчей подряд, поставил себя в очень непростое положение. И между «Ахматом» и «Пари НН» на данный момент всего два очка разница. Казалось, что «Пари НН» уже себе обеспечил спокойную, комфортную жизнь на финише сезона, но оно вон как в российском чемпионате получается.

«Ахмат» два матча подряд выиграл и ушёл даже из зоны стыковых матчей, опережая по дополнительным показателям «Оренбург» и чуть уступая «Факелу». Всё в руках грозненского клуба. Не сказать, что «Ахмат» здорово прибавил в качестве и содержании, но вот повезло в игре с ЦСКА с удалениями, повезло с отравлением игроков «Сочи» перед важнейшей игрой.

Не скажу, что «Ахмат» явный фаворит в этой паре. Как кажется, «Пари НН» в последних матчах — и в игре с «Локомотивом», и в игре в Оренбурге, и с тем же «Краснодаром» — заслуживал большего. Неплохо «Пари НН» смотрится в Грозном в последних матчах: была ничья в прошлом сезоне, до этого он одержал там победу 3:1. Мне кажется, есть ресурсы у нижегородцев, чтобы не уступить в этом матче и прервать для себя печальную серию и не пропустить «Ахмат» вперёд, соответственно, им не проиграть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».