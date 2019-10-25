«Ростов» — «Сочи». Прогноз: Карпин воспользуется проблемами «барсов»

26 октября на стадионе «Ростов-Арена» в матче 14-го тура РПЛ команда Валерия Карпина примет футбольный клуб «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 мск. Аналитики считают хозяев явным фаворитом поединка. Победа жёлто-синих доступна в букмекерских конторах за 1.65. Виктория «барсов» оценена экспертами коэффициентом 5.35.

Прогноз матча «Ростов» — «Сочи» (26.10.2019)

В прошлую субботу «Ростов» потерпел сокрушительное поражение в Санкт-Петербурге. Жёлто-синие получили 1:6 от «Зенита» при том, что счёт мог быть и более крупным. Команда Валерия Карпина стремится из середняков перейти в статус грандов РПЛ. Подобные процессы крайне редко проходят безболезненно, громкие неудачи вполне естественны.



Для «Ростова» оплеуха от действующего чемпиона может пойти на пользу. Лучше один раз проиграть с крупным счётом и моментально оценить собственные недостатки, чем в каждом следующем туре находить новые детали механизма, требующие срочной починки. Жёлто-синие всё ещё в лидирующей группе и отстают от первого места лишь на три очка.

«Сочи» после впечатляющих побед над «Динамо» и «Ахматом» не воспользовался шансом подняться ещё выше в турнирной таблице. «Барсы» в двух следующих поединках соперничали с прямыми конкурентами, но в сумме набрали только одно очко. Команда Александра Точилина снова опустилась в зону стыковых матчей, однако есть в подобном исходе и вина календаря.



В 14-м туре «Сочи» проведёт уже девятый матч на выезде в нынешнем сезоне РПЛ. Очевидно, что в дальнейшем «барсам» должно быть несколько проще. Впрочем, в ближайшем поединке явным фаворитом идёт «Ростов». Мы пойдём ещё дальше и рискнём заиграть победу хозяев с форой «-1,5» за щедрый коэффициент 2.75.



По очкам, набранным на своём поле, жёлто-синие делят первую строчку с «Краснодаром». Дома у «Ростова» пять побед и одна ничья. Да, практически все успехи коллектива Валерия Карпина добыты с минимальным перевесом, но после чувствительного поражения в Санкт-Петербурге Шомуродов и компания захотят реабилитироваться перед родными болельщиками.



У «Сочи» пока шесть поединков без набранных очков и в четырёх из них соперники «барсов» побеждали с разницей в два мяча или более. Гостям не поможет получивший красную карточку с «Арсеналом» Фёдор Кудряшов, а это серьёзный удар по обороне команды Александра Точилина. Дыру на левом фланге закроет Эльмир Набиуллин, который после перехода в «Зенит» выглядит не столь уверенно, как прежде.



На этом проблемы «Сочи» в обороне не заканчиваются. Из-за перебора теперь уже жёлтых карточек не сыграет Иван Миладинович. В пяти последних матчах серб отпахал в качестве центрального защитника от звонка до звонка. Точилину придётся вносить коррективы. Под какое давление попадут «барсы», приезжая в гости к одной из лучших атак лиги?



«Ростов» по спортивному злой и мотивированный, а «Сочи» пока не хватает стабильности. Команда Валерия Карпина при поддержке своих трибун выдаёт потрясающую эффективность, а сложности «барсов» с защитной линией увеличат шансы хозяев на солидный перевес. Фора «-1,5» на жёлто-синих за коэффициент близкий к тройке достойна рассмотрения.

Ставка на матч «Ростов» — «Сочи»

На своём поле у «Ростова» пять побед в шести матчах. За коэффициент 2.75 мы рискнём взять победу жёлто-синих с форой «-1,5». «Сочи» уже четыре раза в нынешнем сезоне проигрывал в два или более мяча. В предстоящем поединке «барсам» придётся обойтись без двух ключевых защитников, что должно помочь великолепной атаке Валерия Карпина сделать нужный результат.



Ставка: победа «Ростова» с форой «-1,5» за 2.75.

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