«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: Салах и Фирмино одолеют лондонцев

27 октября в матче 10-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретится с «Тоттенхэмом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.54.

Анализ матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» (27.10.2019)

Разумеется, центральный матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды в середине недели существенно улучшили своё положение в Лиге чемпионов. “Тоттенхэм” разнёс в Лондоне “Црвену Звезду” со счётом 5:0, а Гарри Кейн и Сон Хын Мин оформили по дублю. Эта победа позволила “шпорам” выйти на чистое второе место в группе В.



“Ливерпуль” по схожу сценарию разгромил в Бельгии “Генк” (1:4). Тоже максимально близкий к оптимальному состав, тоже быстрый гол, тоже уверенная вторая строчка в квартете. Мерсисайдцы гораздо позже забили второй мяч, но это в первую очередь объясняется низкой реализацией. Хозяева практически ничего не создали, а вот англичане имели большое количество моментов, хотя явно не включались на полные обороты.



А вот в чемпионате Англии дела у соперников идут весьма непохоже. “Тоттенхэм” в четырёх минувших турах добыл одну-единственную победу, да и та получилась максимально неубедительной: 2:1 над проблемным “Саутгемптоном”, который чудом не забил второй мяч. Справедливости ради, “святые” целый час играли в большинстве из-за глупого удаления Сержа Орье.



В остальном радоваться совсем нечему: поражения от “Лестера” (1:2) и “Брайтона” (0:3), ничья на своём поле с худшим клубом чемпионата Англии “Уотфордом” (1:1). И потеря Уго Льориса на серьёзный срок. Француз, конечно, эпизодически привозил, но выручал несоизмеримо больше и вытащил для своей команды несколько встреч.



Пауло Гассанига — крепкий вратарь в самом расцвете сил, но Льорису он, разумеется уступает. Этот фактор рискует стать ключевым, потому что работы у голкиперов “шпор” на старте сезона хватает из-за частых ошибок обороны. Даже скромная “Црвена Звезда” создала несколько отличных возможностей.



Неудивительно, что подопечные Юргена Клоппа идут у букмекеров явным фаворитом. В девяти турах АПЛ они потеряли лишь два очка, в первом матче после международной паузы допустив осечку на “Олд Траффорд” (1:1). “Ливерпуль” уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая “Манчестер Сити” на шесть очков. Про “Тоттенхэм” и говорить нечего — он идёт на седьмой строчке в 13 баллах от лидера.



Второй момент — очные встречи. Красные традиционно великолепно играют с подопечными Маурисио Почеттино. Всего одно поражение в 14 предыдущих поединках — это очень серьёзно.



Три последние битвы остались за мерсисайдцами (2:0, 2:1, 2:1), в том числе и победа в финале Лиги чемпионов 1 июня.



Тем не менее, брать П1 за 1.54 совсем не хочется, а лезть в форы довольно опасно. “Тоттенхэм” находится не в лучшем состоянии, но сыграть от соперника ему по силам. Кроме того, “шпоры” провели предыдущий матч на сутки раньше, причём состоялся он в Англии. “Ливерпуль” играл в Бельгии в среду, потратив определённое время и силы на перелёт. Предпосылок для разгрома немного.

Из ставок на результат можно выделить разве что П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.20. Попробуем похулиганить. Красные в шести из семи предыдущих матчах с “Тоттенхэмом” забивали строго по два гола. При этом вариант “Ливерпуль” забьёт ровно два мяча идёт за 3.22. С точки зрения математики проходить мимо нельзя.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

“Тоттенхэм” находится не в лучшем состоянии, но сыграть от соперника ему по силам. Кроме того, “шпоры” провели предыдущий матч на сутки раньше, причём состоялся он в Англии. “Ливерпуль” играл в Бельгии в среду, потратив определённое время и силы на перелёт. Предпосылок для разгрома немного.



Ставка №1: победа “Ливерпуля” с разницей в 1-2 мяча за 2.20.



Ставка №2: “Ливерпуль” забьёт ровно 2 гола за 3.22.