«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз: чемпиона ожидает тяжёлый матч в Самаре

27 октября на стадионе «Самара Арена» в матче 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Зенит». Встреча начнётся в 14:00 мск. Эксперты отдают предпочтение сине-бело-голубым. Сделать ставку Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.63. Победа команды Миодрага Божовича оценена аналитиками коэффициентом 5.4.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Зенит» (27.10.2019)

«Зенит» в среду потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов и упустил возможность возглавить группу G. Да, сине-бело-голубые играли в гостях против третьего по силе клуба Германии, но футболисты «РБ Лейпциг» не показали выдающихся личных качеств. Команда Сергея Семака оказалась слабее тактически.



В РПЛ у действующего чемпиона дела обстоят куда лучше. «Зенит» выиграл пять из шести последних матчей во внутреннем первенстве и не собирается останавливаться на достигнутом. В прошлом туре сине-бело-голубые дома разнесли «Ростов» 6:1, поэтому неудивительно, что и в ближайшем поединке Дзюба и компания идут фаворитом у букмекеров.

Команде Сергея Семака предстоит соперничество с «Крыльями Советов», у которых дисквалифицированы Божович и Анюков. После вылета из Кубка России самарцы пришли в себя и выдали феноменальную серию из трёх подряд побед. Соболев с партнёрами поочерёдно разобрались с «Тамбовом», «Сочи» и «Оренбургом».



Статистика личных противостояний целиком и полностью на стороне «Зенита». По итогам десяти последних матчей в Самаре против «Крыльев Советов» у сине-бело-голубых девять побед и одна ничья. Клуб с берегов Невы уступил на выезде своему ближайшему сопернику в далёком 2006-м году, когда командой руководил Властемил Петржела.



Тем не менее, мы рискнём за коэффициент 1.86 проверить фору «+1» на «Крылья Советов». Миодраг Божович – великолепный стратег и мотиватор. Свою дисквалификацию черногорский специалист постарается обернуть на пользу хозяев. Заведённые самарцы при поддержке трибун должны обладать физическим превосходством.



Семак периодически проводит ротацию состава, но у «Зенита» есть целая группа практически незаменимых футболистов. На того же Дзюбу выпадает колоссальная нагрузка ещё и за сборную, аналогичные слова можно сказать про Азмуна, Оздоева и Барриоса. Центральная ось сине-бело-голубых измотана, в таких условиях одержать победу невероятно трудно.



Что означает фора «+1» на хозяев? Если «Крылья Советов» проиграют с разницей в два мяча или более, то потеря средств неизбежна. Минимальное поражение самарцев гарантирует возврат средств, а победа или ничья приведут к прибыли. «Зенит» частенько с запасом разбирается со своими соперниками, но у Миодрага Божовича очень колючая и крепкая команда.



Долгое время «Крыльям Советов» сильно не везло, что отчётливо видно по результатам. Самарцы только один раз в нынешнем сезоне РПЛ уступили с разницей более чем в один мяч. 2:4 Соболев с партнёрами получили от «Краснодара» при том, что сам Александр при 1:1 не реализовал пенальти.



«Зенит» долгие годы выступает в еврокубках, тяжёлым графиком команду Сергея Семака не напугать. С другой стороны, второй гостевой поединок за пять дней – это серьёзно, особенно на фоне усталости лидеров. «Крылья Советов» сделают всё возможное, чтобы остановить действующего чемпиона страны и прервать катастрофическую серию матчей с сине-бело-голубыми на своём поле.

Ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Крылья Советов» не могут дома обыграть «Зенит» уже больше 13 лет. Но есть и другая статистика: в нынешнем сезоне самарцы лишь раз уступили крупнее, чем в один мяч. За коэффициент 1.86 мы проверим фору «+1» на команду Миодрага Божовича. После еврокубков Дзюба и компания будут на фоне усталости.



Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой «+1» за 1.86.

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