«Динамо М» — «Авангард». Прогноз: Хартли выиграет у Крикунова первый период

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ московское “Динамо” на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве встретится с “Авангардом”. Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.50.

Анализ матча «Динамо М» — «Авангард» (29.10.2019)

Бело-голубые набрали серьёзный ход, одержав в последних шести матчах пять побед. Все — в основное время. Единственное поражение на указанном отрезке случилось от лучшего клуба лиги ЦСКА и получилось очень близким (1:2). Бело-голубые открыли счёт и едва-едва не довели дело до овертайма: звенели штанги и перекладины, тащил Сорокин.



Сперва была домашняя серия с яркими победами над “Автомобилистом” и “Металлургом”, оба раза со счётом 6:3. Дальше случилось турне по Дальнему Востоку, получившееся триумфальным: три победы из трёх возможных с общим счётом 11:3 над “Куньлунем”, “Амуром” и “Адмиралом”.



Столь мощный отрезок позволил бело-голубым обойти СКА, возглавить дивизион и выйти на чистое второе место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками в активе. Плотность за ними просто сумасшедшая, зато московский клуб имеет один матч в запасе, что даёт право на ошибку.



У “Авангарда”, напротив, наступил небольшой спад. Второе место на Востоке пока вопросов не вызывает, однако “Барыс” провёл на одну игру меньше и по потерянным очкам опережает “ястребов”. Строго говоря, нужно удачно провести отрезок перед паузой на Евротур, потому что сейчас команда выглядит тяжеловато.



В четырёх предыдущих матчах одержана лишь одна победа, да и та в серии буллитов. В главное — за 250 минут (12 периодов и два овертайма) удалось забросить всего две шайбы. У “Авангарда” хватает травмированных, но даже в таком состоянии атакующий потенциал явно позволяет рассчитывать на большее.



Подопечные Боба Хартли за предыдущую неделю потерпели два поражения со счётом 0:3 — от “Металлурга” в Магнитогорске и от “Куньлуня” в Балашихе. Между ними вклинилась трудовая победа над “Салаватом Юлаевым” (2:1 Б), где омичи позволили уфимцам сравнять счёт за 4 секунды до конца основного времени, но оказались точнее по буллитам.



А затем они уступили на своём льду ЦСКА (1:2 Б). В первом периоде преимущество красно-синих сомнений не вызывало. В дальнейшем хозяева прибавили и вполне заслуженно сравняли счёт. Можно было бы рассчитывать и на победу, ведь москвичи при счёте 1:1 получили два удаления за три минуты. Тем не менее реализовать лишнего не вышло, а в затянувшейся серии буллитов всё решило попадание Антона Слепышева.



“Динамо” имело шесть суток на восстановление и обратную акклиматизацию. В принципе, этого вполне достаточно, преимущество в свежести наверняка будет у хозяев. Однако “Авангард” при Бобе Хартли традиционно отличается умением реагировать на неудачи. Три поражения в четырёх матчах — многовато для топ-клуба.



Не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 4.00. Также возьмём победу “Авангарда” в первом периоде за 3.10. Во-первых, омичи идут седьмыми в КХЛ по результатам в стартовом периоде, а “Динамо” занимает лишь 19-ю строчку. Во-вторых, после долгого простоя бело-голубым может потребоваться определённое время на раскачку.

Скорее всего, гости бодро начнут матч, но постепенно за счёт свежести и шести дней отдыха преимущество перейдёт к “Динамо”. “Ястребы” накануне отыграли крайне интенсивный поединок с ЦСКА, в котором дело дошло до буллитов. Так что во второй половине “конёк” подопечные Владимира Крикунова наверняка выиграют.

Ставки на матч «Динамо М» — «Авангард»

Возьмём победу “Авангарда” в первом периоде за 3.10. Омичи идут седьмыми в КХЛ по результатам в стартовом периоде, а “Динамо” занимает лишь 19-ю строчку. Да и после долгого простоя бело-голубым может потребоваться определённое время на раскачку. Скорее всего, гости бодро начнут матч, но постепенно за счёт свежести и шести дней отдыха преимущество перейдёт к “Динамо”.



Ставка №1: ничья за 4.00.



Ставка №2: победа “Авангарда” в первом периоде за 3.10.