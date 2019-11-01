«Севилья» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне и Мората разберутся с Лопетеги

2 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании “Севилья” на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье встретится с “Атлетико”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Хулена Лопетеги можно с коэффициентом 2.41.

Анализ матча «Севилья» — «Атлетико» (02.11.2019)

Центральный матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором сойдутся прямые соседи по турнирной таблице. “Севилья” и “Атлетико” набрали в 11 матчах по 20 очков и делят 4-5-е места. Отставание от “Барселоны” составляет два балла, от “Реала” — один, но из-за перенесённого “класико” у грандов есть по игре в запасе.



“Севилья” пока двигается по сезону отрезками, удачная серия сменяет провальную. Началось всё очень бодро: 10 очков в четырёх турах и лидерство в таблице. Затем наступил спад — всего одна победа в четырёх поединках (3:2 над “Реалом Сосьедад”) и поражения от проблемного “Реала” (0:1), обивающего пороги зоны вылета “Эйбара” (2:3) и “Барселоны” (0:4).



После этого андалусийцы пришли в себя и одержали две сухие победы в родных стенах над крепкими середняками Примеры. “Леванте” получил один мяч, а “Хетафе” — два. Справедливости ради, оба успеха дались тяжело, в первом случае открыть счёт удалось лишь на 86-й минуте, а во втором — на 69-й.



Наконец, в среду подопечные Хулена Лопетеги сыграли вничью с “Валенсией” (1:1). Они нанесли всего один удар в створ ворот, однако не всё так плохо. Гости открыли счёт в конце первого тайма, а потому вполне логично, что большую часть встречи “летучие мыши” впрямь владели инициативой. Кроме того, действо происходило на “Месталье”, где они стараются играть от себя.



“Севилья” вполне могла рассчитывать на победу и с одним ударом в створ, но немного недотерпела: на 81-й минуте Рубен Собрино провёл ответный мяч. Теперь андалусийцам предстоит пройти испытание мадридским “Атлетико”, который растерял в октябре много очков и явно не намерен с этим мириться.



По качеству футбола дела у АТМД с учётом полного обновления костяка в межсезонье идут вполне неплохо. Проблемы две — крайне слабая реализация и внезапно объявившиеся проблемы с игрой по счёту. Подопечные Диего Симеоне дважды за три предыдущих тура не сумели удержать победу: от “Валенсии” (1:1) пропустили на 82-й минуте, от “Алавеса” (1:1) — на 83-й.



Травма Жоау Фелиша точно не пойдёт гостям на пользу, хотя в данном поединке всё равно логичнее играть от номинального аутсайдера. “Севилья” с её любовью к владению мячом, активному использованию флангов и проблемами при переходе из атаки в оборону — традиционно удобный соперник для мадридцев, в 17 последних очных встречах Примеры они потерпели лишь одно поражение.



Кроме того, андалусийцы пока совсем не впечатляют в матчах с грандами. Ни одного удара в створ ворот “Реала”, полнейший разнос от “Барселоны” — радоваться тут особенно нечему. АТМД, для сравнения, не позволил мадридцам у своих ворот ровным счётом ничего, да и в целом подобрался к голу значительно ближе.

В общем, П2 с нулевой форой за за 2.28 смотрится неплохо. Второй вариант — ИТМ 4 углового “Атлетико” за 2.09. Норма подопечные Диего Симеоне в гостевых матчах по сезону — 3,8 корнера. “Матрасники” вряд ли будут подолгу владеть мячом и широко использовать фланги, так что планка в 3-4 угловых кажется для них максимальной.

Ставки на матч «Севилья» — «Атлетико»

“Севилья” с её любовью к владению мячом, активному использованию флангов и проблемами при переходе из атаки в оборону традиционно удобна для мадридцев, в 17 последних очных встречах они потерпели лишь одно поражение. Кроме того, андалусийцы пока совсем не впечатляют в матчах с грандами. Ни одного удара в створ ворот “Реала”, полнейший разнос от “Барселоны”. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.28.



Ставка №1: победа “Атлетико” с нулевой форой за 2.28.



Ставка №2: ИТМ 4 угловых “Атлетико” за 2.09.