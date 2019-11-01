СКА — «Локомотив». Прогноз: Да Коста и Накладал вновь огорчат петербуржцев

2 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с “Локомотивом”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.64.

Анализ матча СКА — «Локомотив» (02.11.2019)

Клуб из Санкт-Петербурга наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач, но нельзя сказать, что сделал это чересчур убедительно. Обе победы были добыты только в сериях буллитов над не самыми сильными соперниками — находящейся вне зоны плей-офф “Северсталью” (2:1 Б) и забарахлившим после обмена двух ключевых хоккеистов “Витязем” (3:2 Б), для которого поражение стало пятым подряд.



Тем не менее по нынешнему регламенту КХЛ любая победа приносит два очка, так что СКА ничего не потерял. Две победы кряду позволили закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Лидирующее в дивизионе “Динамо” набрало на один балл больше и имеет игру в запасе.

“Локомотив” после провального старта сезона наладил качество игры, да и результаты потихоньку пошли в гору. В девяти последних матчах одержано шесть побед, а все неудачи случились не просто с разницей строго в одну шайбу, а вообще с одинаковым счётом. С “Амуром”, “Трактором” и “Торпедо” было 1:2 и никак иначе.



Ярославцы вошли в кубковую восьмёрку, хотя расслабляться рановато. Впереди непростой календарь, а плотность таблицы на Западе довольно солидная. Впрочем, “железнодорожники” стараются смотреть вверх, а не оглядываться назад. Топ-5 ушли далековато (восемь очков отставания от СКА и “Спартака”), но уж на место в шестёрке они наверняка рассчитывают.



Для этого надо достойно закончить первую часть регулярного чемпионата. Впереди недельная пауза на Евротур, перед которой осталось провести две встречи. Со СКА на выезде и с “Адмиралом” на своём льду. Если всё пройдёт удачно, “Локомотив” сумеет закрепиться в зоне плей-офф и уйдёт на перерыв в рабочем настроении.



Обе команды сейчас не отличаются стабильностью, однако логичнее отталкиваться от аутсайдера. Мотивация простая: СКА в 12 предыдущих поединках лишь однажды победил в основное время (4:1 с “Торпедо”), а “Локомотив” ни разу в девяти последних матчах не проигрывал крупнее чем в одну шайбу.



Строго говоря, П2 с форой “+1” за 2.02 с точки зрения математики выглядит отлично. Можно даже подумать о Х2 за 2.26. Лёгкой жизни у “армейцев” точно не будет, а дальше всё будет зависеть от вратарей. Голкиперы “Локомотива” в нынешнем сезоне стабильностью не отличаются, зато если они действуют надёжно, то команда, как правило, доставляет проблемы любому сопернику.

Ставки на матч СКА — «Локомотив»

СКА в 12 предыдущих поединках лишь однажды победил в основное время (4:1 с “Торпедо”), а “Локомотив” ни разу в девяти последних матчах не проигрывал крупнее чем в одну шайбу. Строго говоря, П2 с форой “+1” за 2.02 с точки зрения математики выглядит отлично. Можно даже подумать о Х2 за 2.26.



Ставка: победа “Локомотива” с форой (+1) за 2.02.