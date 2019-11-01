«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: соперники останутся верны традициям

3 ноября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче 15-го тура РПЛ примет «Ростов». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты считают «быков» фаворитом противостояния. Сделать ставку на Ари и компанию можно за 1.95. Победа команды Валерия Карпина оценена аналитиками коэффициентом 3.76. Тотал больше 2,5 доступен за 1.85.

Прогноз матча «Краснодар» — «Ростов» (03.11.2019)

«Ростов» в минувший четверг чётко обозначил свои приоритеты. Жёлто-синие не выступают в еврокубках, но обойма южан слишком коротка даже для двух турниров. По крайней мере так посчитал Валерий Карпин, который на матч Кубка России со «Спартаком» выставил практически полностью резервный состав.



«Ростов» вылетел, но сохранил силы на важнейший поединок в рамках РПЛ с «Краснодаром». Обе команды всерьёз претендуют на место в Лиге чемпионов, а это уже колоссальные призовые, престиж и новый уровень. В прошлом туре жёлто-синие без каких-либо проблем разобрались с «Сочи», а «быки» потеряли дома два очка с «Оренбургом».



Мурад Мусаев всё ещё не может рассчитывать на некоторых травмированных исполнителей. Впрочем, букмекеры всё равно отдают предпочтение «Краснодару» из-за фактора своего поля и более талантливых исполнителей. Выбрать классический исход непросто. За 1.89 прилично смотрится Х2 на «Ростов», но у «быков» дома пять побед в семи матчах РПЛ нынешнего сезона, а жёлто-синие во внутреннем первенстве уже трижды терпели поражения на выезде.



На наш взгляд, в ближайшем матче возможно любое развитие событий, но скучно точно не будет. За коэффициент 1.7 мы сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд. Статистика личных встреч красноречива. В пяти последних поединках в РПЛ на поле «Краснодара» «быки» и жёлто-синие выдали следующие результаты: три раза по 2:1, а затем 3:1 и 2:2. Даже когда «Ростов» играл от обороны, забитых мячей хватало на всех.



Клуб Сергея Галицкого остаётся верен собственной философии. «Краснодар» стремится радовать болельщиков красивыми комбинациям, но и «Ростов» изменил рисунок в сторону созидания. «Быки» и жёлто-синие входят в топ-3 РПЛ по количеству забитых мячей. Каждая из команд лишь по разу не смогла отличиться за прошедшие 14 туров.



Если с атакой у «Краснодара» и «Ростова» полный порядок, то об обороне сказать подобное нельзя. Больше жёлто-синих во всей лиге пропустил только «Урал». На своём поле команда Валерия Карпина способна сыграть на ноль, однако в гостях в Бабурин и компания получают по полной программе: 16 мячей на выезде за семь матчей.

У Мурада Мусаева с обороной дела обстоят лучше, особенно когда речь заходит о матчах на родном стадионе. Однако за пять последних матчей у себя дома «Краснодар» лишь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Если голы от «Локомотива» и «Спартака» ещё можно списать на высокое мастерство соперников, то мяч от «Оренбурга» и две пробоины от «Крыльев Советов» — это свидетельство проблем «быков» в защите.

Ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

В нынешнем сезоне «Краснодар» и «Ростов» входят в топ-3 РПЛ по забитым мячам. За прошедшие 14 туров каждая из команд только по разу не сумела отличиться. За коэффициент 1.7 мы поставим на гол в исполнении обоих коллективов. «Быки» и жёлто-синие в последние годы на одном из лучших стадионов страны выдают только верховые поединки во внутреннем первенстве со взаимными результативными действиями.



Ставка: обе забьют за 1.7.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.