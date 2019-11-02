«Авангард» — «Динамо». Прогноз: больше двух шайб Бочаров в Балашихе не пропустит

3 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится с московским “Динамо”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 2.07.

Анализ матча «Авангард» — «Динамо Москва» (03.11.2019)

Вторая встреча команд за неделю. Первая осталась за динамовцами, хотя в целом была абсолютно равной. Всё решили детали: омичи не реализовали в первом периоде “пять-на-три”, а за четыре секунды до второго перерыва Игорь Бобков прозевал вылетевшего из-за ворот Вадима Шипачёва, который затолкнул шайбу в ближний угол.



“Динамо” после тяжёлого старта сезона набрало шикарный ход. К матчу в Балашихе оно подходит с серией из пяти побед, а в восьми предыдущих поединках бело-голубые проиграли лишь один раз, да и то лучшему клубу лиги, причём на тоненького (1:2). ЦСКА вышел вперёд только в третьем периоде и едва не пропустил в концовке.



После победы над “ястребами” подопечные Владимира Крикунова разгромили “Салават Юлаев” со счётом 4:1, показав убойную реализацию моментов. Во втором периоде, например, они забросили три шайбы с шести бросков, а уфимцы пару раз угодили в каркас ворот. Тем не менее, сомневаться в справедливости исхода невозможно.



В последнее время “Динамо” допускает у своих ворот крайне ограниченное число моментов. При надёжной игре вратарей и доле везения это позволяет исправно одерживать победы. Москвичи не пропускают больше одной шайбы на протяжении пяти встреч, что с учётом не самого мощного состава действительно впечатляет.



Физически бело-голубые готовы отлично, да и игра с “Салаватом” накануне получилась не самой сложной. Третий период фактически превратился в тренировку, даже быстро пропущенная шайба не привела к возрождению интриги. И ещё один момент — “Авангард” имел на восстановление на сутки меньше, а к третьему месяцу регулярного чемпионата при отсутствии пауз значимость данного фактора возрастает.



Подопечные Боба Хартли в пятницу провели очень тяжёлую битву с неуступчивым “Амуром” (3:2). Дальневосточники провернули свой любимый трюк: показали достойный хоккей и вполне могли зацепиться за очки, а в итоге уступили с разницей в одну шайбу. “Авангард” пропустил первым, получил два удаления подряд при счёте 2:2, но всё же выстоял. А потом забил победный гол.

Хозяева сейчас выглядят тяжеловато, так что итоговую победу “Динамо” за 2.36 вполне можно проверить. Шансы максимально близки к равным: гости сейчас на ходу, а омичи испытывают трудности с каждым соперником. Вариант попроще — ИТМ 2,5 шайбы “Авангарда” за 1.83. За девять предыдущих очных встреч “ястребы” пробили планку лишь один раз.

Ставки на матч «Авангард» — «Динамо М»

В последнее время “Динамо” допускает у своих ворот крайне ограниченное число моментов. К тому же “Авангард” имел на восстановление на сутки меньше. Проверим ИТМ 2,5 шайбы “Авангарда” за 1.83. За девять предыдущих очных встреч “ястребы” пробили планку лишь один раз.



Ставка: ИТМ 2,5 шайбы “Авангарда” за 1.83.