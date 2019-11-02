Хорхе Масвидаль — Нэйт Диаз. Прогноз: два злодея выдадут лучший бой года в UFC

В ночь со 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием станет встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. Букмекеры считают фаворитом боя Масвидаля: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.63.

Анализ боя Хорхе Масвидаль — Нэйт Диаз (02.11.2019)

Очень обсуждаемый бой, специально под который даже придумали уникальный в своём роде пояс BMF (Baddest MotherFu***r, в переводе с английского это означает что-то вроде «Самый опасный ублюдок»). Придумали, разумеется, с подачи самого Диаза.



Поединок едва не сорвался на минувшей неделе, потому что Нэйт не прошёл допинг-тест. Но уже на следующий день американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало бойца: в его организме нашли следы лигандрола (препарат для набора мышечной массы), попавшего в кровь через витамины. Однако концентрация была мала и Диаз избежал дисквалификации.



И слава богу! Ожидания от этого боя огромные, что совсем неудивительно. Оба спортсмена предпочитают стойку и не склонны подолгу упражняться в партере, а это обещает зрителям натуральную рубку. Диаз, например, до сих пор лидирует в UFC по количеству бонусов за лучший бой вечера.



У Масвидаля со зрелищностью тоже нет никаких проблем. Он довольно долго отличался нестабильностью и считался весьма крепким, но вместе с тем обычным бойцом, каких в промоушене наберётся с десяток. А сейчас идёт на серии из двух побед, одна ярче другой.



В середине марта он вырубил во втором раунде Даррена Тилла, получив бонус за лучший бой вечера. Как оказалось, это было только начало. Настоящее шоу случилось в июле, когда американец за пять секунд уложил спать Бена Аскрена, который считается одним из лучших грэпплеров UFC.



Аскрен решил сразу же пройти в ноги, за что и поплатился: удар коленом в прыжке принёс Масвидалю рекорд по скорости нокаута. Тем не менее, в целом Хорхе далеко не лучшим образом защищается от тейкдаунов, но с Диазом эта проблема вряд ли станет решающей. Нэйт предпочитает биться иначе, хотя и в борьбе как минимум неплох.



Он отдыхал почти три года после второго боя с Конором Макгрегором. Та дилогия сделала американца очень богатым, а сами поединки получились крайне зрелищными. Несмотря на долгий простой, Диаз уверенно забил крепкого Энтони Петтиса и явно не намерен останавливаться на достигнутом.



В битве двух ярко выраженных ударников многое может измениться за долю секунды. Масвидаль вроде бы находится в лучшей форме за всю карьеру, зато Нэйт со своим убойным кардио и умением задавать высочайший темп способен измотать и лишить сил кого угодно.

Словом, самый очевидный вариант тут — досрочное завершение боя. ТМ 4,5 раунда идёт за 2.10, эта ставка кажется подарком. Проверять ли итоговую победу Диаза за 2.43 — дело вкуса. Шансы близки к равным, а с выносливостью у Нэйта трудностей никогда не возникало. Если дело дойдёт до поздних раундов, Масвидалю придётся нелегко.

Прогноз на бой Хорхе Масвидаль — Нэйт Диаз

В битве двух ярко выраженных ударников многое может измениться за долю секунды. Масвидаль вроде бы находится в лучшей форме за всю карьеру, зато Нэйт со своим убойным кардио и умением задавать высочайший темп способен измотать кого угодно.Самый очевидный вариант тут — досрочное завершение боя. ТМ 4,5 раунда идёт за 2.10, эта ставка кажется подарком.



Ставка №1: ТМ 4,5 раунда за 2.10.



Ставка №2: победа Диаза за 2.43.