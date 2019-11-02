«Милан» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле и Кайседо разберутся с Доннаруммой

3 ноября в матче 11-го тура чемпионата Италии “Милан” на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане встретится с “Лацио”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.42.

Анализ матча «Милан» — «Лацио» (03.11.2019)

“Милан” по-прежнему переживает тяжёлые времена. Первая победа под руководством Стефано Пиоли наконец-то состоялась, но это единственный повод для радости. Потому что само качество футбола оказалось, мягко говоря, невысоким. Даже предпоследний клуб Серии А СПАЛ дался россонери с огромным трудом. И это на своём поле.



Первый тайм получился невероятно скучным и унылым: борьбы было предостаточно, а вот остроты и интересных ходов — вовсе нет. В итоге миланцы с горем пополам забили единственный мяч усилиями Сусо, да и то со штрафного. Непосредственно с игры они ничего толком не создали. Несколько подач с фланга и стандартов, пара дальних ударов. Вот, собственно, и всё.



Получается, что в трёх матчах при Пиоли у “Милана” ничья на своём поле со скромнейшим “Лечче” (2:2), обидное поражение от “Ромы” (1:2) и выстраданная победа над аутсайдером. И если с римлянами команде просто не повезло и как минимум на очко она наиграла, то про предыдущий тур такого не скажешь.

Без стабильной и поставленной игры нынешний “Лацио” одолеть трудно. Бело-голубые не стремятся подолгу владеть мячом и предпочитают вертикальный футбол, а Чиро Иммобиле отлично находит свободные зоны. Неслучайно в десяти матчах он забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.



У “Лацио” в пяти предыдущих турах три победы и две ничьи. Обыграны “Дженоа”, “Фиорентина” и “Торино”, поделены очки с крепкой “Болоньей” (на выезде) и “Аталантой”, которая выступает в Лиге чемпионов и идёт в топ-3 чемпионата Италии. Пока подопечные Симоне Индзаги потерпели два поражения. Оба на выезде и оба при равной игре.



С “Интером” дело закончилось со счётом 0:1, хотя бьянкочелести создали даже побольше. Неудача в поединке со СПАЛ (1:2) оказалась куда более обидной, там римляне сыграли ощутимо ниже своих возможностей, но всё равно смотрелись ничуть не хуже, а решающий мяч пропустили в компенсированное время.



Единственное преимущество “Милана” — своё поле. Но этот фактор полностью нивелируется разницей в качестве футбола (у “Лацио” игра поставлена куда лучше) и лишним днём отдыха у гостей, так что играть мы будем от них. Логичнее отталкиваться от низа: шесть предыдущих очных встреч получились малорезультативными, в сумме в них было забито лишь четыре мяча.

В общем, самые очевидные варианты — Х2 + ТМ 3,5 мяча за 1.97 или даже Х2 + ТМ 2,5 мяча за 2.60. “Гол в первые 28 минут — нет” за 2.27 тоже достоин внимания. Стефано Пиоли имеет опыт работы в “Лацио”, для него этот матч наверняка будет особенным. Ждём плотного и аккуратного дебюта, после которого слаженность и индивидуальное мастерство лидеров “Лацио” выйдут на первый план.

Ставки на матч «Милан» — «Лацио»

Единственное преимущество “Милана” — своё поле. Но оно нивелируется разницей в качестве футбола (у “Лацио” игра поставлена куда лучше) и лишним днём отдыха у гостей. Логичнее отталкиваться от низа: шесть предыдущих очных встреч получились малорезультативными, в сумме в них было забито лишь четыре мяча. Самые очевидные варианты — Х2 + ТМ 3,5 мяча за 1.97 или даже Х2 + ТМ 2,5 мяча за 2.60.



Ставка №1: “Лацио” не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.60.



Ставка №2: гол в первые 28 минут — нет за 2.27.