«Боруссия Д» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет в Дортмунде на результат

5-го ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сразится с миланским «Интером». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом поединка «шмелей». Сделать ставку на Марко Ройса и компанию в букмекерских конторах можно за 2.04. Победа коллектива Антонио Конте оценивается аналитиками коэффициентом 3.86. Тотал больше 2,5 доступен за 1.86.

Прогноз матча «Боруссия Д» — «Интер» (05.11.2019)

В группе F три команды претендуют на выход в следующую стадии Лиги чемпионов, но всем понятно, что одна путёвка в плей-офф забронирована за «Барселоной». Как бы «Славия» ни впечатляла своим смелым футболом, чехи всё равно займут четвёртое место. Таким образом, за вторую позицию бьются дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».



«Шмели» в субботу разгромили «Вольфсбург» в Бундеслиге, забив оппонентам три безответных мяча. Во внутреннем первенстве у «Боруссии» 19 очков после десяти туров и вторая строчка. Самым главным фактором для Люсьена Фавра остаётся здоровье лидеров. Ройс и Пако готовы сыграть, что существенно повышает шансы хозяев на успешный результат в глазах аналитиков.



«Интер» также набрал три очка в Серии А, но для победы пришлось приложить максимум усилий. Лукаку на 75-й и на 92-й минутах точными ударами поразил ворота «Болоньи», что позволило чёрно-синим взять верх со счётом 2:1. Команда Антонио Конте имеет в своём активе 28 баллов после 11 туров и дышит в спину «Ювентусу».



В ближайшем поединке эксперты отдают предпочтение хозяевам. Переполненный «Сигнал Идуна Парк» считается мощным козырем «Боруссии», но линия слишком перекошена в пользу «шмелей». За коэффициент 1.89 мы сделаем ставку Х2 на «Интер» для чего у нас хватает аргументов.



В очной встрече двухнедельной давности чёрно-синие расправились с «Боруссией», несмотря на тактические хитрости Люсьена Фавра. В том поединке дортмундцы не могли рассчитывать на Ройса и Пако, а теперь оба готовы выйти на поле, однако не стоит забывать о стратегических раскладах.



У «Интера» и «Боруссии» сейчас по четыре очка. Чёрно-синие выше в таблице из-за преимущества в личных встречах. «Шмелям» ещё предстоит выезд на «Камп Ноу», поэтому хозяев устроит только победа. Любой другой результат практически наверняка лишит коллектив Люсьена Фавра возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Антонио Конте и игра на результат созданы друг для друга. Итальянский специалист попадает в идеальные условия, а сама схема нынешнего «Интера» великолепно подходит для резких выпадов после качественных действий в обороне. «Боруссия» ярко и красиво проводит большинство матчей, но когда наступает пора решающих баталий, то «шмели» чаще всего не справляются с давлением.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Интер»

В прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» одолел «Боруссию». Теперь у команд одинаковое количество очков, но у черно-синих преимущество в личных встречах. Так как гостей устраивает ничья, то Антонио Конте сможет без зазрения совести выбрать любимую тактику. «Шмели» редко побеждают в решающих матчах, поэтому за коэффициент 1.89 мы сделаем ставку Х2 на Лукаку и компанию.



Ставка: «Интер» не проиграет за 1.89.

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