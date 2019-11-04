«Лион» — «Бенфика». Прогноз: конкуренты «Зенита» обойдутся во Франции без риска

5 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Лион” на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе встретится с “Бенфикой”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Руди Гарсии можно с коэффициентом 2.05.

Анализ матча «Лион» — «Бенфика» (05.11.2019)

Ситуация в группе G крайне интересная и запутанная. Выход в плей-офф “РБ Лейпциг” сомнений не вызывает: немцы изначально казались фаворитом и в целом этот статус оправдывают. Единственная неудача случилась в матче с “Лионом” (0:2), где они имели большое преимущество, но привезли себе оба мяча.



В остальном у “быков” всё хорошо, шесть очков в трёх турах. В случае победы в Санкт-Петербурге они практически обеспечат себе место в следующем раунде. А вот за оставшуюся путёвку развернётся нешуточная борьба. У “Зенита” и “Лиона” на сегодня по четыре очка, а у “Бенфики” — три.



Кроме того, лишь один из трёх оставшихся поединков португальцы проведут дома. И будет это только в шестом туре, против “Зенита”. Соответственно, задача у “орлов” непростая: сохранить реальные шансы на выход из группы к последнему матчу. Для этого нужно набирать в гостях у “Лиона” и “РБ Лейпциг” как минимум два очка, а лучше — три.



В третьем туре “Бенфика” на своём поле одержала непростую победу над “Лионом” (2:1). Сильно помог быстрый гол, после которого хозяева могли позволить себе отдать инициативу и действовать вторым номером. Статистика полностью на стороне французов: 4-2 по ударам в створ, 6-0 по угловым, 58-42 по владению мячом. Однако во многом это было продиктовано ходом игры.



В середине второго тайма Мемфис Депай провёл ответный мяч. Дело катилось к ничьей, которая оказалась бы более чем справедливым итогом. Но ошибка вратаря гостей Антони Лопеша подарила португальскому клубу три очка. А значит, и надежду на попадание в следующий раунд Лиги чемпионов.



“Лион” потихоньку начал выбираться со дна турнирной таблицы чемпионата Франции, добыв две победы подряд. Пострадали “Метц” (2:0) и “Тулуза” (3:2). Во втором случае потеря очков была особенно близка: “ткачи” уступали вплоть до середины второго тайма, а победный гол провели аж на 95-й минуте.



“Бенфика” также играла во внутреннем первенстве в субботу, спокойно одолев крепкого середняка “Риу Аве” на своём поле (2:0). Все вопросы удалось снять уже в дебюте второго тайма. В чемпионате Португалии у “орлов” полный порядок: девять побед из десяти возможных и единоличное первое место в турнирной таблице.



Обе команды сейчас не отличаются стабильностью, но непосредственно по качеству игры в предыдущих матчах Лиги чемпионов “Лион” понравился больше. Плюс преимущество своего поля намекает на то, что играть логичнее от хозяев. После прихода Руди Гарсии результаты французов пошли в гору.



Возьмём аккуратную ставку 1Х + ТМ 3,5 мяча за 2.00. Цена ошибки крайне высока, шансы проигравшей команды на выход в плей-офф заметно снизятся. В связи с этим предпосылок для открытого и результативного футбола немного. Скорее всего, хозяева приберут инициативу у рукам и начнут планомерную осаду чужой штрафной.

Также стоит проверить ТМ 4 ЖК за 2.38. Судить будет опытный и хладнокровный Бьорн Куйперс, в восьми предыдущих поединках Лиги чемпионов он лишь раз показал больше четырёх “горчичников”. Лишние дисквалификации перед решающими матчами никому не нужны, так что игра должна получиться скорее боевой, чем грубой.

Ставки на матч «Лион» — «Бенфика»

Обе команды сейчас не отличаются стабильностью, но непосредственно по качеству игры в предыдущих матчах “Лион” понравился больше. Плюс преимущество своего поля намекает на то, что играть логичнее от хозяев. Возьмём 1Х + ТМ 3,5 мяча за 2.00. Цена ошибки высока, шансы проигравшей команды на выход в плей-офф заметно снизятся. В связи с этим предпосылок для открытого и результативного футбола немного.



Ставка №1: “Лион” не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 2.00.



Ставка №2: тотал меньше 4 ЖК за 2.38.