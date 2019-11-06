«Локомотив» — «Ювентус». Ставки и прогнозы экспертов на матч Лиги чемпионов

6 ноября в Москве в матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ювентусом». Встреча начнётся в 20:55 мск. Несмотря на домашний стадион, эксперты не верят в «Локо».

Ставят на «Ювентус»

Довольно популярный выбор среди экспертов. Так, бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что итальянцы выиграют и не пропустят.



«То, что «Локомотив» до 77-й минуты вёл 1:0 в первом матче, – это, можно сказать, в чём-то случайность. У них по сути всего одна атака и была. Неслучайно после матча Роналду в разговоре с Сёминым спрашивал, не мог бы «Локо» побольше раскрыться, а то вообще не выходили из своей штрафной.



Для «Ювентуса» понятно, что «Локо» на своём поле будет атаковать. И для «Ювентуса» это хорошо. Более того, «Юве» увидел, как играет «Локомотив». И, без сомнения, туринцы сыграют так, как они это делают в своём чемпионате. А там они часто забьют 1-2 мяча и практически не пропускают ничего. Думаю, что «Локо» проиграет всухую», — сказал Ловчев.

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов думает, что Роналду и компания выиграют с преимуществом в один мяч.



«Стадион соберётся полный на этот матч. И это плюс для «Локомотива». А минус — не лучшее моральное состояние. Три матча без побед у «железнодорожников». Не сумели удержать победу в Уфе, до этого были поражения от того же «Ювентуса» и «Спартака». Можно подумать, что в небольшом кризисе «Локомотив», но не думаю, что это так. Просто на несколько фронтов играет команда, игроки устают, много «сборников» у «Локо», травмированные есть, а тут еще отрезок тяжелый.



Туринцы проводили сложный матч в выходные, туринское дерби было. Тяжело далась игра, единственный мяч забил во втором тайме центральный защитник. Перелёт до Москвы не самый близкий. Поэтому не думаю, что «Юве» будет очень уж свежим.



Напряжённый будет матч, уверен, что он будет походить на первый. Но класс исполнителей туринского клуба в итоге скажется. Думаю, что в один мяч гости выиграют», — полагает Титов.



Солидарен с ним известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков.



«Это уже ноябрь, время, когда командам приходится тяжело, когда приходится играть через «не могу». И во втором тайме, мне кажется, голов будет больше, чем в первом. Я жду, что в первом тайме забитых мячей вообще не будет. Слишком уж высока цена этого матча для «Локомотива», слишком высоки ожидания и слишком силён накал нерва.



Плюс «железнодорожники» в двух последних матчах забили только один гол. Такого с прославленным красно-зеленым клубом не было давно. Я думаю, что в первой половине задача не пропустить будет превалировать над всеми остальными задачами. Ну а «Ювентус», исходя из турнирного положения в группе, может спокойно играть по счёту долгое время. Конечно, всё может пойти иначе. Но жду я именно этого.



Мои ставки: второй тайм больше первого, низ и минимальная победа «Ювентуса» (к сожалению для красно-зелёных, хотелось бы ошибиться)», — отметил Казаков.



Известный тренер Валерий Непомнящий остановил свой выбор на чистой победе «Ювентуса».



«Ювентус» является однозначным фаворитом в игре с «Локомотивом». Остроту у чужих ворот в составе туринцев может создать практически любой футболист. В прошлой игре активно опекали Криштиану Роналду, а в итоге два мяча забил Пауло Дибала.



«Что касается «Локомотива», то забить в ворота «Ювентуса» команде будет очень непросто. У москвичей не очень получается в атаке. И если для внутреннего первенства им хватает ресурса, чтобы стабильно набирать очки, то на европейской арене явно недостаёт скорости и изобретательности в нападении. Единственный шанс «Локомотива» в предстоящей встрече – это действовать от обороны и ловить соперника на контратаках. Тем не менее я думаю, что мастерство игроков «Ювентуса» позволит команде добыть победу в Москве», — подчеркнул Непомнящий.



На победу «Ювентуса» поставил и экс-футболист сборной России Владислав Радимов.



«В первой встрече «Локомотив» весь матч защищался. В какой-то степени им повезло, что они забили первыми. Но я не думаю, что в этом матче будет повторение такого же сюжета. Всё-таки дома «Локомотив» будет более открыто играть. Но у «Ювентуса» каждый футболист в отдельности сильнее футболиста «Локомотива».



Думаю, что у «Локомотива» нет шансов набрать очки в этом матче. В прошлом матче могли сыграть вничью, но это один матч из 10. И то проиграли. Не уверен, что «Локомотив» сможет снова забить, но и не думаю, что «Ювентус» забьёт много. Мне кажется, как и в прошлом матче, забьёт два и будет контролировать мяч. Просто игра дастся им легче», — сказал Радимов.

Ставят на голы

Ряд экспертов остановили свой выбор на ставках на результативность. К примеру, популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов уверен, что итальянский клуб забьёт в ворота Гильерме как минимум два мяча.



«Ответный матч после тяжелейшей игры в Италии, которую мы видели, в котором «Локомотив» вёл в счёте, но не сумел в итоге даже ничью удержать. В общем-то, это было логично. Силы команд на данный момент несравнимы. «Ювентус» — гораздо более мощная команда, она это покажет и в выездном матче.



Глядя на игру сегодняшнего «Локомотива», он способен решать задачу в российском чемпионате, но довольно тяжело всерьёз рассчитывать на что-то в игре с таким соперником в Лиге чемпионов. Для «Локомотива» важнейшим будет матч против леверкузенского «Байера» у себя дома. Вот к нему надо готовиться серьёзно.



Что касается этой встречи, лучшая ставка, на мой взгляд, «тотал «Ювентуса» больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1,82», — заявил Андронов.



Комментатор Денис Казанский считает, что встреча получится результативной.



«Локомотив», естественно, будет стараться на домашнем поле, как это было в матче с «Атлетико», но всё равно за последние шесть игр только один сухой матч против «Ахмата» на выезде, во всех остальных команда обязательно пропускает от самых разных команд.



Я думаю, что «Ювентус», который при Сарри забивает столько, сколько ему нужно, сделает это и в предстоящем матче. Хотя я уверен, что «Ювентус» допустит и несколько моментов у своих ворот, так как это Москва и нужно будет какое-то время, чтобы привыкнуть к этому стадиону.



Можно вспомнить, как легко «Ювентус» вёл на выезде в матче с «Атлетико», а потом вдруг остановился. Не думаю, что у «Локомотива» окажется столько же сил, чтобы сыграть, как «Атлетико», но один забитый гол вполне может случиться. Поэтому я думаю, что здесь будет тотал больше 2,5 с хорошим коэффициентом», — отметил Казанский.



Константин Генич полагает, что основные события в матче развернутся после перерыва.



«Думаю, что первый тайм будет аккуратный и сдержанный со стороны обеих команд. На мой взгляд, первый тайм будет низовым, практически без моментов и голов, а вот втором тайме класс «Ювентуса» и его мощь должны сказаться. Можно рискнуть, сыграв ничью в первом тайме и победу «Ювентуса» во втором за 4,30, но как основную ставку я бы предложил сыграть на то, что второй тайм будет результативнее первого. Этот вариант сыграл в Турине, не исключаю, что он может сыграть и в Москве. Также можно сыграть на гол или победу «Ювентуса» во втором тайме. С учётом тяжёлого графика «Локомотива» и малой обоймы игроков сил ему на весь матч может не хватить», — предполагает Генич.



А вот спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола и болельщик «Ювентуса» Нобель Арустамян считает, что забьют обе команды.



«Первый матч оставил приятное впечатление – «Локомотив» боролся, он был близок к тому, чтобы увезти очки из Турина. Мне кажется, что этот дух у команды остался после той игры и «Локо» постарается воспользоваться ошибками, которые есть у «Юве» в обороне. Плюс погода в Москве – понятно, что Турин тоже не самый южный город Европы, но будет промозгло, обещают дождь. Всё это скажется на «Ювентусе», как новый стадион и долгий перелёт. Я думаю, что у «Ювентуса» будут проблемы в Москве. Какие это будут проблемы – команда выиграет с трудом или вообще потеряет очки — сложно сказать. Но мне кажется, что у «Юве» столько проблем в обороне, что он непременно пропустит, но и наверняка забьёт.



Мой прогноз – обе забьют в этой встрече. Думаю, что эта ставка может доехать без особых проблем. Какой будет исход, сложно судить. «Локомотиву» будет очень сложно выиграть, но я этого не исключаю – игра может быть на все три результата», — подчеркнул Арустамян.

С ним согласен известный телекомментатор Виктор Гусев.



«Ювентус» при Сарри — это «Ювентус», который очень сложно выиграть, но которому можно забить — «Локомотив» показал нам это в первой игре. Поэтому вот из этого я буду исходит в своем прогнозе. При том, что возможны разные исходы матча, в общем-то, для меня всё сводится к одному. Мой прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» — обе команды забьют», — заявил Гусев.

Отар – за «Локомотив»!

Нашёлся среди прогнозистов один, рискнувший поставить на москвичей. Им оказался шоумен Отар Кушанашвили. Он предрекает победу «Локо» со счётом 2:1. Коэффициент, кстати, 15.0!



«Ювентус” приезжает! Для нас для всех это праздник! Если вы даже не болеете за “Локомотив”. Не ругайтесь на меня матом и не кидайте домашние тапочки, но я ставлю на победу “Локомотива”. На сложную или на какую — мне плевать. Я ставлю на победу “Локомотива” потому, что люди будут гнать вперёд. И память о 0:3 московскому “Спартаку” — это тоже неплохой допинг, неплохое целебное свойство у такого поражения. Игра будет не без голов с обеих сторон. Ставлю на точный счёт 2:1 в пользу “Локомотива», — подчеркнул Кушанашвили.



А какую ставку на игру «Локомотив» — «Ювентус» готовы сделать вы? Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.