«Эйбар» — «Реал». Прогноз: мадридцы возьмут три очка после 6:0 в Лиге чемпионов

9 ноября в матче 13-го тура испанской Примеры “Эйбар” на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре встретится с “Реалом”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Зинедина Зидана можно с коэффициентом 1.63.

Анализ матча «Эйбар» — «Реал Мадрид» (09.11.2019)

Календарь отнёсся к “Реалу” не слишком благосклонно. Поздно вечером в среду предстояло играть против “Галатасарая”, а уже в субботу надо выходить на поле в Эйбаре. “Барселона”, например, свой матч в Лиге чемпионов провела во вторник, а в Примере сыграет на 2,5 часа позже. Лишний день в последнем поединке перед международной паузой — это серьёзно.



У “сливочных” на отдых и восстановление оставалось меньше трёх суток, что с учётом нестабильности и серьёзных проблем с качеством футбола на старте сезона осложняло задачу. Но мадридцы в непростой момент помогли себе сами, решив все вопросы с турецким клубом меньше чем за 15 минут.



На этом отрезке они успели забить три мяча, фактически превратив оставшиеся 75 минут в тренировку. Подопечные Зинедина Зидана спокойно перекатывали мяч и экономили силы, периодические создавая хорошие моменты. А поникший “Галатасарай” был совсем не против. В итоге дело закончилось со счётом 6:0.



Пожалуй, никаких особо значимых проблем со свежестью после столь лёгкой победы у “Реала” возникнуть не должно. Иско и Лука Модрич появились на поле лишь в середине второго тайма, Каземиро и Азар отыграли около часа, а все остальные смогли поберечь силы после убойного дебюта.



Положение в Лиге чемпионов, после двух туров грозящее стать критическим, удалось перевернуть за два матча. С семью очками испанцы теперь занимают второе место в турнирной таблице группы А, где и останутся с вероятностью в 95%. У “ПСЖ” 12 баллов, у “Брюгге” — два, а у “Галатасарая” — один.



Оставшиеся поединки превращаются в формальность, так что можно со спокойной душой сосредоточиться на чемпионате Испании. Дела там, прямо скажем, идут так себе. В 11 турах набрано всего 22 очка — по меркам Примеры график совсем не чемпионский. Но у “Барселоны” хватает своих проблем, а “Атлетико” после полного изменения костяка и нескольких травм не отличается стабильностью.



В общем, даже таких результатов достаточно, чтобы делить первое место с каталонцами. В минувшем туре подопечные Зинедина Зидана упустили отличный шанс заполучить единоличное лидерство, потеряв очки с “Бетисом” (0:0). Впрочем, преимущество хозяев было весомым, да ещё и судья не назначил пенальти. Непосредственно качество игры оказалось весьма недурным.



“Эйбар” в последние недели встрепенулся, выиграв у крепкого “Вильярреала” и аутсайдера “Леганеса” с одинаковым счётом 2:1. Это позволило “оружейникам” оторваться от зоны вылета и подняться на вполне комфортную 14-ю строчку. Команда готовилась к встрече с грандом в недельном цикле, что в придачу к преимуществу своего поля даёт определённое преимущество.



Тем не менее мы всё же сыграем от “Реала”. Разгром “Галатасарая” определённо не потребовал особых усилий, зато наверняка добавил мадридцам уверенности. Вряд ли победа получится лёгкой, но добыть три очка фавориту наверняка удастся. Разница в индивидуальном мастерстве позволяет.

Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 2.05 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.25. Также стоит проверить “обе забьют — нет” за 2.42. Эта ставка проходила в шести очных встречах из десяти, да и с обороной у “сливочных” в последнее время всё неплохо. В трёх предыдущих матчах — с “Бетисом”, “Леганесом” и “Галатасараем” — они не пропускали.

Ставки на матч «Эйбар» — «Реал Мадрид»

Разгром “Галатасарая” определённо не потребовал особых усилий, зато наверняка добавил мадридцам уверенности. Вряд ли победа получится лёгкой, но добыть три очка фавориту наверняка удастся. Разница в индивидуальном мастерстве позволяет. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 2.05 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.25.



Ставка №1: победа “Реала” с форой (-1) за 2.05.



Ставка №2: обе забьют — нет за 2.42.