«Барселона» — «Сельта». Прогноз: Месси и Гризманн отгрузят трёшку аутсайдеру

9 ноября в матче 13-го тура испанской Примеры “Барселона” на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне встретится с “Сельтой”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Эрнесто Вальверде можно с коэффициентом 1.21.

Анализ матча «Барселона» — «Сельта» (09.11.2019)

“Барселона” мощно провела концовку сентября и октябрь, а вот со стартом ноября как-то совсем не задалось. Всё началось с поражения от абсолютно средненького “Леванте” со счётом 1:3. Каталонцы так ничего и не забили с игры (единственный мяч Лионель Месси провёл с пенальти), а во втором тайме умудрились пропустить трижды за семь минут.



Затем случилась обидная домашняя ничья со “Славией” в Лиге чемпионов (0:0). Сине-гранатовые хорошо провели первый тайм и вполне могли забить как минимум два-три мяча, помешали невезение и несколько классных спасений вратаря. А вот после перерыва команда откровенно заснула и на некоторых отрезках выглядела крайне пассивно, встрепенувшись от силы на 10-15 минут.



С точки зрения турнирных перспектив ничего страшного не случилось: первое место в группе и четыре очка запаса от идущего третьим “Интера” позволяют подопечным Эрнесто Вальверде чувствовать себя комфортно. Тем не менее, не забивать на “Камп Ноу” соперникам уровня “Славии” (команды симпатичной, но ограниченной) — это, безусловно, ещё один звоночек.



Относительно главного тренера никаких иллюзий ни у кого уже давно не осталось, но вариантов нет. Нужно набирать очки, несмотря на очевидные трудности с качеством футбола и общую нестабильность. Зависимость от гения Лионеля Месси в последнее время достигла рекордных масштабов, а после травмы Луиса Суареса стала ещё больше.



Уругваец постоянно чередует сильные матчи со средними и откровенно слабыми, однако в умении решить эпизод ему по-прежнему не откажешь. Во многом за счёт этого качества, например, и удалось утащить важнейшую победу в ничейном матче с “Интером” (2:1). Тем не менее, с “Сельтой” Суарес точно не сыграет.



У клуба из Виго довольно крепкий состав, особенно в группе атаки. Впрочем, на результатах это не отражается. В 12 матчах набрано лишь девять очков, а потому место в зоне вылета выглядит вполне заслуженным. Подопечные Франа Эскрибы очень мало забивают (всего шесть голов), а положение самого тренера становится всё более шатким.



В десяти последних турах удалось добыть лишь одну победу, а к выезду на “Камп Ноу” небесные подходят с серией из четырёх поражений в Примере. Тут надо бы добавить, что сине-гранатовые часто теряют очки на выезде, зато в родных стенах демонстрируют убийственную эффективность: пять побед из пяти возможных при разнице мячей 21:6.

“Сельта” в гостях, для сравнения, набрала лишь два очка, да и те на самом старте сезона. Так что несмотря на все проблемы с качеством футбола, сомневаться в победе фаворита довольно трудно. Однако даже П1 с форой (-1,5) идёт за скромнейшие 1.59, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между ТБ 3,5 мяча за 2.05 и ИТБ 2,5 мяча “Барселоны” за 1.81.

Логика простая. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч на “Камп Ноу” забивалось как минимум четыре гола. Кроме того, “Барселона” упустила внушительное количество моментов в поединке со “Славией”. Сомневаться в мастерстве каталонцев не приходится, так что реализация в ближайшее время должна прийти в норму. Да и злость после двух неудач подряд наверняка появится.

Ставки на матч «Барселона» — «Сельта»

К выезду на “Камп Ноу” небесные подходят с серией из четырёх поражений в Примере. Сине-гранатовые часто теряют очки на выезде, зато в родных стенах демонстрируют убийственную эффективность: пять побед из пяти возможных при разнице мячей 21:6. “Барселона” упустила внушительное количество моментов в поединке со “Славией”. Сомневаться в мастерстве каталонцев не приходится, так что реализация должна прийти в норму.



Ставка: ИТБ 2,5 мяча “Барселоны” за 1.81.