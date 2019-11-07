«Рубин» — «Динамо». Прогноз: ставим на матч в Казани с коэффициентом 6.05

9 ноября на стадионе «Центральный» в матче 16-го тура РПЛ «Рубин» примет «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита. Сделать ставку на бело-голубых в букмекерских конторах можно за 2.67. Победа казанцев оценена аналитиками коэффициентом 2.9. Специалисты ожидают низкую результативность. Тотал меньше 2,5 доступен за 1.57.

Прогноз матча «Рубин» — «Динамо» (09.11.2019)

«Рубин» обрёл выдающуюся стабильность и предстал в роли империи антифутбола. В трёх матчах подряд казанцы катают унылые 0:0, а ведь перед победой 2:1 над «Тамбовом» была ещё одна нулевая ничья «Уфой». У коллектива Романа Шаронова 17 очков после первого круга и крошечный задел перед командами, идущими в зоне вылета.

«Динамо» после смены тренера пока не проигрывает. У бело-голубых под руководством Кирилла Новикова две ничьи 1:1 с «Краснодаром» и «Ахматом», а также победа со счётом 1:0 над ЦСКА. Пять очков за три матча с серьёзными соперниками – это очень неплохо. Шунин и компания постепенно прогрессируют.

Стоит отметить, что у «Динамо» всё в порядке с характером. Бело-голубые забили победный гол в матче с ЦСКА на 85-й минуте, а с «Ахматом» сравняли счёт уже в компенсированное арбитром время. По результатам «Рубина» может показаться, что казанцы совсем не стремятся созидать, однако это не так. Команда Романа Шаронова на постоянной основе наносит по несколько ударов в створ чужих ворот, но каждый мяч даётся с огромным трудом.

Эксперты не видят явного фаворита матча. По раскладам на бумаге встреча действительно пойдёт на три результата. С высокой вероятностью первый гол станет победным, однако мы не будем лезть в классический исход. По уровню таланта и мастерства «Динамо» выглядит предпочтительнее, но у «Рубина» есть козырь в виде своего поля.

За сочный коэффициент 6.05 предлагаем сделать ставку на точный счёт 0:0. Главный аргумент прост и предсказуем: в четырёх из пяти последних матчах с участием казанцев не было забитых мячей. При этом «Рубин» в упомянутых поединках играл и с достаточно атакующими «Уралом» и «Спартаком», а также с действующими от обороны «Крыльями Советов» и «Уфой».

Команде Романа Шаронова без разницы, с кем именно выдавать свой фирменный результат. Так как играют прямые конкуренты, то на стратегии тренеров может сказаться турнирная таблица. Оба коллектива захотят не только набрать очки сами, но ещё и осложнить задачу сопернику в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

В первом круге «Рубин» и «Динамо» были максимально близки к счёту 0:0. Единственный мяч бело-голубые пропустили, играя в большинстве, на 95-й минуте. Казанцы пытаются качественно созидать, но не всегда хватает класса футболистов, а коллектив Кирилла Новикова всё ещё страдает из-за текущей формы дорогостоящих исполнителей. За коэффициент 6.05 лучше вариант для ставки придумать сложно.

Ставка на матч «Рубин» — «Динамо»

В четырёх из пяти последних матчах с участием «Рубина» был зафиксирован счёт 0:0. В первом круге казанцы одолели бело-голубых благодаря мячу, забитому на 95-й минуте. Для «Динамо» сейчас важно каждое очко, поэтому обе команды упрутся. За коэффициент 6.05 мы сделаем ставку на точный счёт 0:0. Зрители на стадионе «Центральный» могут уснуть от скуки.

Ставка: точный счёт 0:0 за 6.05.

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