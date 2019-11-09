«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Клопп остановит Гвардиолу

10 ноября на «Энфилде» в центральном матче 12-го тура и всего первого круга английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают шансы соперников на успех практически равными. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 2.65. Победа «горожан» оценивается аналитиками коэффициентом 2.69. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 идёт за 1.65.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (10.11.2019)

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» перед важнейшим матчем в рамках английской Премьер-лиги выступали в Лиге чемпионов. Красные во вторник на своём поле в экономном режиме переиграли «Генк», а «горожане» сами себе создали немало проблем в среду в выездном поединке с «Аталантой».



Сразу о главном: букмекеры считают шансы команд на победу практическими равными. У нас есть несколько причин, чтобы поверить в коллектив Юргена Клоппа, поэтому за коэффициент 1.94 мы сделаем поставим на фору «0» на «Ливерпуль». «Манчестер Сити» с любым соперником способен взять три очка, однако в данном случае вероятность победы гостей минимальна.



«Горожанам» не помогут Сане, Зинченко и Лапорт. Также, встречу могут пропустить Давид Сильва, Родриго Эрнандес и вратарь Эдерсон. У «Ливерпуля» потерь куда меньше. Клоппу придётся обойтись без Матипа, Шакири и Клайна. Двое последних всё равно бы не вышли в старте, а с ван Дейком в паре способен сыграть Гомес, Фабиньо или Ловрен.



У красных был лишний день на восстановление, к тому же Клопп предоставил отдых практически всем исполнителям, отвечающим за прессинг и созидание. Гвардиола зачем-то дал дополнительную нагрузку Де Брёйне, Гюндогану, Бернарду Силве, Стерлингу, немолодому Фернандиньо и многим другим. «Манчестер Сити» мог пожертвовать матчем Лиги чемпионов, выход в плей-офф всё равно от «горожан» никуда бы не делся.



Предстоящий поединок для команды Хосепа Гвардиолы станет вторым выездным подряд, а «Ливерпуль», что с «Генком», что с «горожанами» сыграет на легендарном «Энфилде». Подобные аргументы порой кажутся незначительными, но в битве двух равных по статусу клубов любой нюанс может оказаться решающим и в последствии повлиять на чемпионскую гонку.



В последних матчах английской Премьер-лиги «Ливерпуль» ходит по тонкому льду, но каждый раз остаётся на ногах. Судите сами: победный гол Вейналдума «Шеффилду» на 70-й минуте после ошибки вратаря, решающий мяч в ворота «Лестера» с пенальти в исполнении Мане на 95-й минуте, спасительное попадание Лалланы на 85-й минуте с «МЮ», точные выстрелы Хендерсона и Салаха после 0:1 в первом тайме от «Тоттенхэма» и два гола «Астон Вилле» в самой концовке.



В пяти подряд поединках «Ливерпуль» был близок к потере очков, а в некоторых случаях мог и проиграть, но красные в сумме набрали 13 баллов из 15 возможных. Рано или поздно первое поражение в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги для команды Юргена Клоппа станет неизбежным, однако статистика говорит, что не в этот раз.



Вы помните последнюю на данный момент победу «Манчестер Сити» на «Энфилде»? Историческое событие произошло 3 мая 2003 года. Тогда ещё «Шинник» в РФПЛ боролся за попадание в Кубок УЕФА, но по итогам сезона оказался в Кубке Интертото, а Александру Зинченко было шесть лет от роду. Данный триумф остаётся единственным для «горожан» на стадионе «Ливерпуля» с 1981 года.

Вполне возможно, что история прошлых лет не окажется влияния на предстоящий поединок, но дома красные действительно невероятно сильны. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» на «Энфилде» побеждает всех подряд, поэтому даже ничья станет для «Манчестер Сити» неплохим результатом. Виктория хозяев принесёт нам прибыль, а мирный исход гарантирует возврат средств.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» лишь одна победа на «Энфилде» с 1981 года. Когда «горожане» последний раз одолели «Ливерпуль» в гостях Александру Зинченко было шесть лет. В нынешнем сезоне красные дома не дают осечек, у команды Юргена Клоппа преимущество в виде лишнего дня отдыха, а Гвардиола не сможет рассчитывать на некоторых важных исполнителей. За коэффициент 1.94 мы возьмём фору «0» на Салаха и компанию.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «0» с коэффициентом 1.94.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.