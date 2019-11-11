«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Клинкхаммер отметит возвращение в Казань

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Ак Барс” в Казани встретится с “Авангардом”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.05.

Анализ матча «Ак Барс» — «Авангард» (12.11.2019)

Пожалуй, главный по вывеске матч дня состоится в Москве — ЦСКА против “Спартака”, дерби, первая битва после эпичных 9:3. Но с точки зрения статуса и ожидаемого качества хоккея поединок в Казани смотрится предпочтительнее. Ещё бы — речь идёт о встрече лидеров Восточной конференции.



“Ак Барс” ушёл на первую паузу в регулярном чемпионате на первой строчке в турнирной таблице Востока, а “Авангард” возглавляет преследование, отставая на пять баллов. Все остальные находятся позади. Учитывая двухочковую систему в лиге, такая фора наилучшим образом иллюстрирует силу “барсов”.



Действительно, стартовые девять недель они провели великолепно. Однажды даже выдали отрезок из 12 побед в 13 матчах. Первые сложности пошли ближе к перерыву, когда команда немного наелась и время от времени стала проваливаться. Как, например, в Нижнекамске с двумя ужасными стартовыми периодами и итоговыми 2:4.



Ближе к концу второго месяца непрерывной игры заброшенные шайбы начали даваться с большим трудом, но подопечные Дмитрия Квартальнова даже в таких условиях умудрялись набирать очки за счёт выстроенной обороны и надёжной игры вратарей. Меньше “Ак Барса” пропустил только ЦСКА, который обладает принципиально иными ресурсами.



Нечто подобное произошло и с “Авангардом”: на фоне постоянных кадровых изменений и усталости омичи в конце октября перестали забивать. В итоге они потерпели четыре поражения в пяти матчах, забив на этом промежутке всего два гола. Все неудачи были близкими, однако для контендера подобная результативность по умолчанию недопустима вне зависимости от обстоятельств.



“Авангард” перед мини-каникулами прервал неудачную серию, добыв две непростые победы — над “Амуром” (3:2) и московским “Динамо” (4:3). Ключевой вопрос теперь — как 7-9 дней паузы повлияют на команды. Функциональная готовность будет разниться: некоторые игроки улетали в сборные и играли в плотном графике, а другие остались в клубе.



Строго говоря, соперники стоят друг друга, на что намекает и статистика очных встреч. Четыре из пяти предыдущих матчей “Ак Барса” и “Авангарда” в регулярном чемпионате ушли в дополнительное время, так что проверить лобовую ничью за 3.90 вполне можно. В остальном казанцы выглядят немного предпочтительнее из-за двух факторов.



Первый примитивен — свой лёд и поддержка трибун. Второй — бригада голкиперов, которая действует заметно стабильнее визави. Игорь Бобков достаточно наошибался в первой части регулярки и не впечатлил в матче со Швецией на Евротуре, да и Александр Судницын смотрится хуже Райдеборна и Билялова.



Унизительные 0-4 в первом раунде минувшего розыгрыша Кубка Гагарина только добавят хозяевам мотивации, так что стычек и борьбы наверняка хватит на всех. Также возьмём ИТБ 0,5 очка Роба Клинкхаммера за 2.30. Опытный канадец бодро стартовал в новом клубе и набрал 10 очков в 10 первых матчах, но с тех пор никак не может прервать засуху.

Тем не менее он по-прежнему получает солидное игровое время и выходит в большинстве, потому что умение Клинкхаммера сыграть на пятачке для Боба Хартли имеет огромное значение. Роб провёл два сезона в “Ак Барсе” и наверняка изо всех сил постарается напомнить Казани о себе. Пожалуй, на таком фоне коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Возьмём ИТБ 0,5 очка Роба Клинкхаммера за 2.30. Опытный канадец набрал 10 очков в 10 первых матчах за омичей, но с тех пор не может прервать засуху. Тем не менее он по-прежнему получает солидное игровое время и выходит в большинстве, потому что умение Клинкхаммера сыграть на пятачке для Боба Хартли имеет огромное значение. Роб провёл два года в “Ак Барсе” и наверняка постарается напомнить Казани о себе.



Ставка №1: ничья за 3.90.



Ставка №2: Роб Клинкхаммер наберёт очки за 2.30.