Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз: Манчини сделает девять в ряд

15 ноября на стадионе «Билино Поле» в матче 9-го тура группы J квалификации Евро-2020 сборная Боснии и Герцеговины примет национальную команду Италии. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты склоняются к успеху «скуадра адзурра». Сделать ставку на коллектив Роберто Манчини в букмекерских конторах можно за 2.26. Победа сине-жёлтых оценивается аналитиками коэффициентом 3.2.

Прогноз матча Босния и Герцеговина — Италия (15.11.2019)

После работы в «Зените» Роберто Манчини многими специалистами считался своеобразным сбитым лётчиком, однако именитый тренер блестяще проводит нынешний отборочный цикл. В квалификации Евро-2020 у Италии восемь побед в восьми матчах. На данный момент лишь две европейские сборные обошлись без потери очков, и мы очень надеемся, что «скуадра адзурра» останется единственной такой командой.



Босния и Герцеговина в группе J изначально рассматривалась в качестве главного претендента на вторую строчку и прямое попадание на Евро-2020, но ужасные выступления на выезде всё испортили. У Джеко и компании остаются лишь теоретические шансы на выход в финальную часть.

Впрочем, нет никаких сомнений в том, что Финляндия дома разберётся с Лихтенштейном и оставит за бортом конкурентов. Правда, есть ещё чёрный ход. Сине-жёлтые с высокой вероятностью попадут на предстоящий турнир через Лигу наций УЕФА.



В ближайшем поединке букмекеры склоняются к успеху итальянцев. «Скуадра адзурра» по возможностям состава уже не относится к числу соискателей на победу в любом турнире, но и до уровня середняков коллектив Роберто Манчини падать не собирается. Босния и Герцеговина выглядит слабее и по индивидуальному мастерству, и по командному потенциалу. Чистая победа гостей доступна за 2.26, что нас полностью устраивает.



Сине-жёлтые пока испытывали проблемы только в выездных матчах. В каждом гостевом поединке Джеко и компания терпели поражения. Зато дома Босния и Герцеговина одолела Финляндию, Армению и Лихтенштейн, а также сыграла вничью с Грецией. С какой-то особенной шумовой поддержкой данные результаты не связать. Средняя посещаемость на стадионе «Билино Поле» составляет 7506 зрителей.



На чужих полях Италии порой проще действовать, чем у себя дома. Соперники «скуадра адзурра» на родных стадионах демонстрируют более открытый футбол, играют смело, что и нужно коллективу Роберто Манчини. Формально обе сборные лишены турнирной мотивации, однако желания и борьбы в матче хватит на всех.



Босния и Герцеговина постарается хлопнуть дверью и огорчить статусного противника, а Италия нацелена сохранить 100-процентный результат в нынешней квалификации. Роберто Манчини ещё амбициозен и потенциальный отборочный цикл из одних только побед повысит мнение о тренере в глазах будущих работодателей.



Внутренняя конкуренция в «скудра адзурра» не позволит гостям расслабиться. У Италии минимум игроков, которым обеспечено место в составе на будущем Евро-2020. В ближайших поединках каждый постарается выложиться по максимуму, чтобы убедить тренера в своей квалификации. У Боснии и Герцеговины есть связка Пьянич – Джеко, а дальше посредственные исполнители.

Ставка на матч Босния и Герцеговина — Италия

В нынешнем отборочном цикле Босния и Герцеговина уже потеряла турнирную мотивацию. Сине-жёлтые попробуют попасть на Евро-2020 через Лигу наций УЕФА. У Италии восемь побед по ходу текущей квалификации и ни одной осечки. За коэффициент 2.26 мы поставим на викторию команды Роберто Манчини.



Ставка: победа Италии за 2.26.

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