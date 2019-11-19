«Сент-Луис» — «Тампа». Прогноз: Кучеров и Сергачёв одолеют действующего чемпиона

20 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.23.

Анализ матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (20.11.2019)

“Тампа” по-прежнему поражает своей нестабильностью, хотя кое-какие закономерности найти всё же можно. Команда уже по традиции разрядила всю обойму в подвернувшегося под горячую руку соперника, а затем напрочь забыла об обороне и проиграла следующий матч. Такое произошло в третий раз.



“Лайтнинг” трижды за полтора месяца регулярного чемпионата забрасывали шесть и более шайб. Досталось “Торонто” (7:3), “Нью-Джерси” (7:6 ОТ) и “Нью-Йорк Рейнджерс” (9:3). Во всех случаях следующая встреча обходилась без набранных очков. После “Мэйпл Лифс” были 2:4 от слабой “Оттавы”, после “Дэвилз” — 2:5 от надёжных “Айлендерс”, после “синерубашечников” — 3:4 от крепкого “Виннипега”.

С “Джетс” хозяева вроде бы выглядели достаточно активно и часто угрожали воротам Коннора Хеллебайка, однако две шайбы из трёх забросили в заключительные 140 секунд игры. Нельзя сказать, что “молнии” не имели опасных моментов, однако на своём льду от коллектива с таким подбором исполнителей ждут большего, чем один гол за 57 минут.



Подопечные Джона Купера по-прежнему находятся вне зоны плей-офф, хотя тут во многом выноваты вынесенные в Европу матчи. По потерянным очкам они спокойно входят в кубковую восьмёрку, но эти самые очки ещё нужно набрать. А у “Тампы” пока большие проблемы с тем, чтобы провести хотя бы три-четыре крепкие игры подряд.



Впрочем, у “Сент-Луиса” дела в последнюю неделю тоже обстоят не лучшим образом. После травмы Владимира Тарасенко атакующий потенциал резко упал, а потому набирать очки действующему обладателю Кубка Стэнли удаётся в первую очередь благодаря крепкой обороне и надёжности Джордана Биннингтона.



В шести последних поединках “музыканты” лишь раз пропустили больше двух шайб. И как только это случилось, дело закончилось разгромом — 1:4 на своём льду от довольно среднего “Анахайма”. То поражение стало для “Блюз” третьим подряд. Понятно, что такие серии по умолчанию неприятны, но ничего страшного не произошло.



Команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 29 очков в 21 матче. Забрасывать по 4-5 шайб удаётся редко, но исправно добиваться результата это не мешает. До поражения от “Дакс” у “Сент-Луиса” была серия из девяти матчей, в которых получалось набрать как минимум одно очко.



Словом, лёгкой жизни у “Тампы” точно не будет. Тем не менее мы доверимся статистике и сыграем от гостей. Дело в том, что “Лайтнинг” во всех трёх предыдущих случаях заканчивали связку “победа с огромным количеством забитых голов — поражение в основное время” ещё одним выигрышем.



После 2:4 от “Оттавы” они задушили “Монреаль” (3:1), после 2:5 от “Айлендерс” забодали “Баффало” (3:2). А ведь “Канадиенс” и “Сэйбрз” — вполне крепкие клубы. И последний момент — те две победы были одержаны на чужом льду. Так что пока ситуация повторяется целиком и полностью.



Пожалуй, расклад, при котором гости наберут очки в не самом результативном матче, кажется вполне вероятным. “Сент-Луис” сейчас не может себе позволить пропускать много, да и ведущие звенья соперников он, как правило, закрывает заметно выше среднего. Потому проверим Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.46. Вариант посмелее — П2 + ТМ 6,5 шайбы за 3.62.



Также проверим ИТБ 0,5 очка Джейдена Шварца за 2.10. 27-летний канадец в нынешнем сезоне ни разу не уходил с пустыми руками в двух матчах подряд. А накануне с “Анахаймом” остался без очков, так что в матче с “Тампой” постарается исправиться. Без Тарасенко нагрузка на оставшихся лидеров “Блюз” только увеличилась, а потому 19-20 минут айстайма и большинство от Шварца никуда не денутся.

Ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

“Тампа” не отличается стабильностью, но обыграть действующего чемпиона на его льду всегда приятно, так что проблем с мотивацией не возникнет. “Сент-Луис” остался без Владимира Тарасенко и редко забивает больше 2-3 шайб, но умудряется исправно набираться очки благодаря отличной обороне и вратарю. Сдюжат ли они под натиском Кучерова и Стэмкоса — большой вопрос.



Ставка №1: “Тампа” не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.46.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Джейдена Шварца за 2.10.