«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин пробьёт Варламова

22 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в Нью-Йорке встретится с «Питтсбургом Пингвинз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (22.11.2019)

Волею календаря соперники встретятся во второй раз подряд. Первое сражение проходило в Питтсбурге и осталось за гостями, хотя у хозяев были все шансы забрать два очка. Они дважды вели с разницей в две шайбы — 2:0 и 4:2. Однако “островитяне” сняли вратаря и сравняли счёт на 59-й минуте, а в овертайме дожали соперника (5:4 ОТ).



Строго говоря, “Питтсбургу” просто не хватило сил. Команда 16 и 17 ноября провела очень непростой бэк-ту-бэк, отыграв два матча подряд. Сперва уступила слабому “Нью-Джерси” (1:2), а затем превратила в пыль “Торонто” (6:1). Неудивительно, что кадровые потери и короткая скамейка в конечном счёте сказались.



Подопечные Барри Тротца очень хороши в средней зоне, спокойно преодолеть синюю линию они не позволяют. Поединки с такими соперниками крайне энергозатратны. “Пингвинз”, во второй раз доведя преимущество до двух голов, сбавили обороты, а потом так и не смогли вернуться в игру. “Айлендерс” почувствовали вкус крови, сели на ворота Мэтта Мюррея и не успокоились до тех пор, пока не вырвали победу.



Разница по броскам в третьем периоде и овертайме говорит сама за себя — 22:6 в пользу гостей. “Пингвины” хотели сыграть по счёту, но вместо этого прижались к воротам и потеряли важное очко. С учётом высокой плотности турнирной таблицы на Востоке и длительного отсутствия Сидни Кросби (пропустит ещё не менее пяти недель), каждый потерянный балл может дорого обойтись.



В ближайшее время в строй должны вернуться бесценный для реализации лишнего Крис Летанг и габаритный форвард Ник Бьюгстад, но до того момента возможностей для ротации у “Питтсбурга” остаётся по минимуму. У “Айлендерс” проблем с травмированными гораздо меньше, да и преимущество своего льда никто не отменял.



Кроме того, “островитяне” набрали сумасшедший ход. В 15 последних матчах одержано 14 побед, а единственное поражение случилось в овертайме. Что интересно — как раз против “Питтсбурга” и как раз в родных стенах (3:4 ОТ). “Пингвины” сейчас жутко нестабильны, а потому прогнозировать их игры весьма сложно. Тем не менее предпосылок для победы гостей в основное время практически нет.



От этого и будем плясать. 1Х + тотал меньше 6,5 шайбы идёт за 2.20 и вполне нас устраивает. “Айлендерс” — низовая команда, которая берёт своё именно за счёт грамотной оборонительной работы. В трёх последних поединках пропущено 11 шайб, что для Барри Тротца, конечно, многовато. Надо исправляться.



В девяти последних домашних матчах “Нью-Йорк” лишь трижды пропустил больше двух шайб — от “Филадельфии” (5:3), “Питтсбурга” (3:4 ОТ) и “Торонто” (5:4). ИТМ 2,5 шайбы “Питтсбурга” за 2.02 тоже стоит рассмотреть, однако нам больше нравится вариант с голом Евгения Малкина за 2.40.

Мотивация простая: без Кросби и Летанга нагрузка на оставшихся в строю креативных хоккеистов существенно увеличивается. Малкин получает большой айстайм, руководит большинством и много времени проводит с шайбой. Бросает не так много, но за 2.40 эту ставку вполне можно проверить. Внушительная доля остроты гостей будет исходить именно от рук россиянина.

Ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз»

“Островитяне” набрали сумасшедший ход — 14 побед в последних 15 матчах при одном поражении в овертайме. Что интересно — как раз против “Питтсбурга” и как раз в родных стенах (3:4 ОТ). “Пингвины” сейчас жутко нестабильны, а потому прогнозировать их игры весьма сложно. Тем не менее предпосылок для победы гостей в основное время практически нет. Возьмём 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 2.20.



Ставка №1: “Айлендерс” не проиграют + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.20.



Ставка №2: гол Евгения Малкина за 2.40.